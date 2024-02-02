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2 февраля, 13:09

Путин: На поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства противника

На поле боя побеждает тот, кто быстрее реагирует на средства противника. Об этом на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле заявил российский лидер Владимир Путин.

Путин назвал залог успеха на поле боя. Видео © LIFE

"Для того чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события. Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник", — отметил глава государства.

По словам президента, в бою успешен тот, кто не только находит возможность подавлять вражеские средства, но и оперативно делает свои, более эффективные. Путин подчеркнул, что в этом и заключается сегодняшняя особенность ведения вооружённой борьбы. Российская оборонная сфера, как указал лидер РФ, показывает хороший уровень.

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В ходе встречи Путин также отметил, что подавляющее большинство россиян вместе с армией и флотом. Это, по словам президента, является основой успеха для бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов
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