Путин заявил, что неонацисты в Киеве взяли на вооружение методы гитлеровцев

Некоторые страны взяли на вооружение методы гитлеровцев, заметил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Например, Украина прибегает к террору и варварским убийствам.

"Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и посёлков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика", — пояснил глава государства.

Кроме того, подчеркнул российский лидер, сегодня фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, давшего нацизму однозначную правовую оценку. А в некоторых странах переписывают историю и оправдывают палачей. Также в Прибалтике, напомнил глава государства, множество людей объявляют "недочеловеками", лишают элементарных прав и подвергают травле.