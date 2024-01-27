Путин заявил, что неонацисты в Киеве взяли на вооружение методы гитлеровцев
Путин указал на заимствование неонацистами в Киеве методов гитлеровцев
Некоторые страны взяли на вооружение методы гитлеровцев, заметил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Например, Украина прибегает к террору и варварским убийствам.
"Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и посёлков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика", — пояснил глава государства.
Кроме того, подчеркнул российский лидер, сегодня фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, давшего нацизму однозначную правовую оценку. А в некоторых странах переписывают историю и оправдывают палачей. Также в Прибалтике, напомнил глава государства, множество людей объявляют "недочеловеками", лишают элементарных прав и подвергают травле.
Напомним, Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Осада города началась 8 сентября 1941 года и закончилась лишь спустя почти 900 дней — 27 января 1944 года. Трагические события унесли сотни тысяч жизней.