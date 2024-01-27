Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида во время ВОВ

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Он находится на территории Гатчинского района Ленинградской области.

Главы государства приехали к месту на одном автомобиле. Территория Гатчинского района была выбрана неслучайно, ведь в годы ВОВ там находились многочисленные лагеря для военнопленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.

Чтобы выбрать проект мемориального комплекса был объявлен конкурс, победителем которого стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Их работа представляет собой стелу, на вершине которой установлена фигура матери с детьми, а внизу — масштабная скульптурная композиция из 150 барельефов, которые воссоздают истории реальных жителей из разных уголков страны, погибших от рук нацистов. Перед стелой горит Вечный огонь, у основания которого на разных написаны названия концлагерей, находившихся по всей Европе. Мемориал возведён по инициативе Российского военно-исторического (РВИО) и Российского исторического общества (РИО).

27 января в РФ отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года, когда гитлеровские войска, пытаясь сломить ленинградцев и захватить их дом, осадили отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней Северная столица была связана с миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху. Этот ужас закончился 27 января 1944 года, когда Красная армия, проведя успешную стратегическую наступательную операцию, освободила Ленинград. Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Глава государства возложил венок к монументу "Мать-Родина". Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.