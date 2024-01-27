"Священная дата": Матвиенко заявила, что блокада Ленинграда занимает особое место в летописи ВОВ
Матвиенко: Наша задача — чтить ветеранов и хранить правду о блокаде Ленинграда
Блокадный Ленинград. Обложка © ТАСС / Рафаил Мазелев
Среди множества трагичных страниц летописи Великой Отечественной войны блокада Ленинграда занимает особое место как символ мужества, отваги и настоящего примера несгибаемой воли человека. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в день полного освобождения города, который отмечается сегодня, 27 января.
"Это священная, знаковая дата в истории нашей страны... Сложно представить, что пришлось пережить ленинградцам в те страшные дни, сколько тягот и лишений выпало на их долю. Но, несмотря на нечеловеческие условия, постоянные бомбёжки и горечь потерь, люди осаждённого города жили и работали вместе со всей страной, под одним общим призывом: всё для фронта, всё для Победы!" — приводит её слова пресс-служба верхней палаты парламента.
Однако самое важное, указала Матвиенко, что, будучи в сомкнувшемся кольце, блокадники продолжали верить: их обязательно освободят. Именно это давало ленинградцам силы для борьбы за себя, родных и близких. Те события, трагедию и героизм людей нельзя забыть, и, несмотря на пролетевшие годы, упоминание о блокаде "отдаётся болью в душе". Как отметила Матвиенко, россияне находятся в неоплатном долгу перед поколением победителей, которое нуждается в тепле и заботе и, к сожалению, редеет.
"Задача каждого из нас — чтить ветеранов, передавать потомкам неискажённую правду об одном из ключевых событий Великой Отечественной войны, чтобы в их сердцах всегда пылала гордость за подвиг ленинградцев, за нашу Победу, за нашу великую страну!" — добавила спикер Совфеда.
Напомним, сегодня, 27 января, в России отмечается важная дата — 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Трагические события начались 8 сентября 1941 года, когда гитлеровские войска осадили крупный город. Почти 900 дней он был связан с остальной страной лишь по Ладожскому озеру и воздуху. По разным данным, в результате блокады погибло от 640 тысяч до миллиона человек. Страдания ленинградцев кончились 27 января 1944 года, когда в результате стратегической наступательной операции Красная армия прорвалась в город. Память о тех страшных событиях жива и сегодня. К примеру, последний заложенный на Балтийской верфи атомный ледокол проекта 22220 по просьбе ветеранов назвали "Ленинград", что поддержал президент РФ Владимир Путин. А вчера, 26 января, российский лидер дал старт строительству судна, отметив в ходе церемонии, что подвиг блокадников всегда будет для наших граждан великим нравственным примером и в борьбе за Родину, и в труде, и в бою.