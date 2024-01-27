"Священная дата": Матвиенко заявила, что блокада Ленинграда занимает особое место в летописи ВОВ

Среди множества трагичных страниц летописи Великой Отечественной войны блокада Ленинграда занимает особое место как символ мужества, отваги и настоящего примера несгибаемой воли человека. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в день полного освобождения города, который отмечается сегодня, 27 января.

"Это священная, знаковая дата в истории нашей страны... Сложно представить, что пришлось пережить ленинградцам в те страшные дни, сколько тягот и лишений выпало на их долю. Но, несмотря на нечеловеческие условия, постоянные бомбёжки и горечь потерь, люди осаждённого города жили и работали вместе со всей страной, под одним общим призывом: всё для фронта, всё для Победы!" — приводит её слова пресс-служба верхней палаты парламента.

Однако самое важное, указала Матвиенко, что, будучи в сомкнувшемся кольце, блокадники продолжали верить: их обязательно освободят. Именно это давало ленинградцам силы для борьбы за себя, родных и близких. Те события, трагедию и героизм людей нельзя забыть, и, несмотря на пролетевшие годы, упоминание о блокаде "отдаётся болью в душе". Как отметила Матвиенко, россияне находятся в неоплатном долгу перед поколением победителей, которое нуждается в тепле и заботе и, к сожалению, редеет.

"Задача каждого из нас — чтить ветеранов, передавать потомкам неискажённую правду об одном из ключевых событий Великой Отечественной войны, чтобы в их сердцах всегда пылала гордость за подвиг ленинградцев, за нашу Победу, за нашу великую страну!" — добавила спикер Совфеда.