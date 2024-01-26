Путин: Пережившие блокаду Ленинграда всегда будут примером в борьбе за Родину

Пережившие в годы Великой Отечественной блокаду жители Ленинграда всегда будут для россиян нравственным примером. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".

"Жизнь, единство, сплочённость поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою", — сказал глава государства.

Глава государства назвал старт строительства судна большим, приятным и знаменательным событием. Он напомнил, что завтра, 27 января, отмечается священная, особая дата в истории Санкт-Петербурга — 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. А ледокол станет "ещё одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, всё одолели, всё выдержали и сокрушили" противника.