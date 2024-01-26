Регион

Уведомления отключены

26 января, 14:31

Путин: Пережившие блокаду Ленинграда всегда будут примером в борьбе за Родину

Пережившие в годы Великой Отечественной блокаду жители Ленинграда всегда будут для россиян нравственным примером. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".

"Жизнь, единство, сплочённость поколения победителей всегда будут для нас великим нравственным примером и в борьбе за суверенитет, за свободу, за нашу Родину, будут хорошим примером и в труде, и в бою", — сказал глава государства.

Глава государства назвал старт строительства судна большим, приятным и знаменательным событием. Он напомнил, что завтра, 27 января, отмечается священная, особая дата в истории Санкт-Петербурга — 80-летие полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. А ледокол станет "ещё одной данью памяти бессмертному подвигу ленинградцев, мужеству и несгибаемой воле защитников, жителей города, которые не покорились, всё одолели, всё выдержали и сокрушили" противника.

Путин назвал священной для России память о победе над нацизмом
Путин назвал священной для России память о победе над нацизмом

Напомним, название для нового атомного ледокола было выбрано по просьбе ветеранов, что поддержал Владимир Путин. Как отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, блокада Северной столицы стала символом геноцида, устроенного её жителям. А сегодня, 26 января, глава государства дал старт строительству корабля. По его словам, в 2025 году будет заложено ещё одно судно серии — "Сталинград".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Великая Отечественная война
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров