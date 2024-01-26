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26 января, 10:46

Путин назвал священной для России память о победе над нацизмом

Путин: РФ всегда будет помнить о цене за победу над нацизмом во Второй мировой

Российские граждане никогда не забудут, какой ценой их предкам далась победа над нацизмом во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста. Телеграмму главы государства зачитал главный раввин страны Берл Лазар на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

"Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества", — отметил Путин в своём приветствии.

Президент подчеркнул, что память о трагедии войны для нашей страны является священной, а её сбережение — это принципиальная позиция государства и всего многонационального народа России.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге установили памятную плиту о признании блокады Ленинграда геноцидом. Её разместили на Пискарёвском кладбище. Монумент был установлен в 81-ю годовщину со дня освобождения города. В честь годовщины, которую отметили 18 января, произвели выстрел из пушки.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Наталья Исакова
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