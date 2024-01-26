Путин назвал священной для России память о победе над нацизмом
Путин: РФ всегда будет помнить о цене за победу над нацизмом во Второй мировой
Российские граждане никогда не забудут, какой ценой их предкам далась победа над нацизмом во Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв холокоста. Телеграмму главы государства зачитал главный раввин страны Берл Лазар на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.
"Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества", — отметил Путин в своём приветствии.
Президент подчеркнул, что память о трагедии войны для нашей страны является священной, а её сбережение — это принципиальная позиция государства и всего многонационального народа России.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге установили памятную плиту о признании блокады Ленинграда геноцидом. Её разместили на Пискарёвском кладбище. Монумент был установлен в 81-ю годовщину со дня освобождения города. В честь годовщины, которую отметили 18 января, произвели выстрел из пушки.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков