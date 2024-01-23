В России с 1 февраля повысят соцвыплаты и меры поддержки для ветеранов ВОВ

В России увеличится размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на заседании оргкомитета "Наша Победа".

Так, по последним данным, в прошлом году средний размер пенсии у инвалидов ВОВ превысил 38 тысяч рублей, у участников войны с инвалидностью — 52 тысячи рублей, а у вдов погибших бойцов — 34 тысячи рублей. Баталина отметила, что размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется и будет повышен с февраля.

"Ветеранам и вдовам установлена ежемесячная денежная выплата, её размер ежегодно индексируется, и с 1 февраля 2024 года размер всех социальных выплат и мер поддержки ветеранов Великой Отечественной войны также будет повышен на 7,4% – это уровень инфляции за прошлый год", — сообщила Баталина.

Таким образом, у инвалидов войны эта выплата составляет 7605 рублей. Вместе с тем чиновница добавила, что в федеральном бюджете в полном объёме заложены средства, необходимые на осуществление мер поддержки ветеранов.