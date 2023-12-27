В Ингушетии поздравили с Новым годом единственного живущего в регионе ветерана ВОВ
Единственный живущий в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров. Обложка © t.me / Махмуд-Али Калиматов
Власти Ингушетии поздравили единственного живущего в регионе ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова с наступающим Новым годом. Об этом передаёт пресс-служба лидера и правительства республики Махмуда-Али Калиматова.
Власти Ингушетии навестили единственного живущего в регионе ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова и поздравили его с наступающим Новым годом. Видео © t.me / Махмуд-Али Калиматов
"По поручению главы республики Махмуда-Али Калиматова первый вице-премьер правительства Ингушетии Магомед Евлоев навестил ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. Единственному оставшемуся в живых ветерану передали корзину с фруктами и сладостями, а также материальную помощь", — указано в сообщении.
Калиматов заявил, что Медаров — человек невероятного мужества и характера, подающий пример силы духа и патриотизма. В военное время он был пехотинцем, после этого организовывал движение партизан в Белоруссии, уничтожив с другими бойцами сотни оккупантов. Был дважды ранен. Награждён орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
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