С 1 февраля повысят пособия: На сколько вырастут выплаты семьям с детьми, пенсионерам и малоимущим С 1 февраля ожидается масштабная индексация пособий. Повысят и федеральные выплаты, и региональные. Кто теперь будет получать больше и на сколько? 18 января, 21:42 С 1 февраля повысят пособия на федеральном и на региональном уровнях. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

С 1 февраля целый ряд пособий будет проиндексирован. Прибавка коснётся выплат как на федеральном уровне, так и на региональном. Первые повысят на 7,4%. Это следует из проекта постановления Правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году". Что касается размера прибавки на региональном уровне, то она будет различаться. Как и перечень самих выплат, которые повысят на местах. Об этом сообщила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Она отметила, что на федеральном уровне проиндексируют пособие по беременности и родам, которое назначено уволенным ввиду ликвидации организации или прекращения деятельности ИП, нотариуса и адвоката. Сейчас размер пособия составляет 859,08 рубля.

Станет больше единовременное пособие при рождении ребёнка. Его размер сейчас — 22 909,03 рубля. Повысят ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Его платят матерям, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией компании, матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребёнком и не работающим. Это пособие назначается теперь с учётом доходов семьи, и предоставляется право выбора — либо пособие по уходу до полутора лет, либо единое пособие. Размер выплаты на данный момент — 8591,47 рубля.

Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью тоже станет больше. Размер его — 22 909,03 рубля. Проиндексируют и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Размер выплаты до 1 февраля — 36 278,84 рубля. Индексация затронет также ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Сейчас его размер — 15 548,07 рубля.

Также будет проиндексировано пособие по безработице. Сейчас максимальная сумма выплат составляет 12 792 рубля, а минимальная — 1500 рублей.

— С 1 февраля 2024 года вместе с остальными пособиями и выплатами будет проиндексирован материнский капитал. Индексация на размер инфляции проходит ежегодно 1 февраля. Причём независимо от того, в какую дату выплата была начислена. Сумма на первого ребёнка составит в районе 631 тыс. рублей. На второго — если материнский капитал на первого уже получен — в районе 203 тыс. рублей. Если в семье уже есть первый ребёнок, рождённый до 2020 года, то за второго матери полагается увеличенная выплата — около 834 тыс. рублей. Каждый год индексируется не только сумма маткапитала, который семья получает на ребёнка, родившегося в этом году, но и вся сумма средств, выданных ранее, но не использованных, — рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Он пояснил, что потратить материнский капитал можно на покупку жилья, первый взнос по ипотеке или погашение ипотечного кредита, строительство или реконструкцию жилья, образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-инвалидов или ежемесячные выплаты на ребёнка до трёх лет для семей, доходы которых ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

— Во многих регионах прибавку сделают ещё и на местном уровне. Например, в Ульяновской области проведут индексацию на 3,7 процента различных выплат: ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье; ежемесячного денежного вознаграждения приёмным родителям; ежемесячной доплаты приёмным родителям, проживающим в сельской местности; ежемесячной денежной выплаты на питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказала Оксана Красовская.

Также в регионе повысят ЕДВ на обеспечение проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ЕДВ на содержание воспитанника патронатной семьи; ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. И это далеко не полный перечень выплат, которые вырастут и на уровне региона.

В Воронежской области будут проиндексированы на 7,5% такие выплаты, как ежемесячное денежное вознаграждение, причитающееся лицу, оказывающему социальные услуги в части организации приёмных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области. Вырастут также размеры опекунского пособия на содержание подопечных, а также выплаты приёмным родителям. Проиндексируют ежемесячную денежную выплату на содержание ребёнка, переданного в семью на патронатное воспитание, а также вознаграждение, выплачиваемое патронатному воспитателю. Это лишь небольшой перечень пособий, которые повысят в регионе. Полный список достаточно длинный.

Оксана Красовская пояснила, что размер регионального материнского капитала будет составлять 160 973,0 рубля.

— В Севастополе будут проиндексированы выплаты на 5,2%. Это коснётся, например, пособия по уходу за ребёнком-инвалидом одному из родителей (усыновителей) или опекуну (попечителю) из числа работающих граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сопровождающему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет в период его санаторно-курортного лечения. Оно будет в размере 11 647 рублей. Вырастут суммы ежемесячной выплаты на содержание детей, переданных в приёмную семью; ежемесячной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством); размер регионального материнского капитала, — добавила Оксана Красовская.

В Курской области выплаты будут проиндексированы на 4%. Это касается ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей, в которых оба родителя являются студентами, и студентам, являющимся одинокими родителями. Его сумма составит 3553,35 рубля. Размер материнского капитала на третьего ребёнка будет с февраля 122 756,93 рубля, а в случае одновременного рождения (усыновления) трёх и более детей — 163 676,42 рубля.

Авторы Нина Важдаева