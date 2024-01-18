С 1 февраля поставщики изменят цены: Что ждёт покупателей в магазинах Сразу несколько крупных компаний объявили о том, что повысят цены с 1 февраля. При этом некоторые товары и услуги могут подешеветь. Как изменятся цены в магазинах и что нужно учесть, чтобы не переплатить? 17 января, 21:42 С 1 февраля изменятся цены в магазинах. Обложка © Shutterstock

Крупный производитель фасованного чая и кофе официально объявил о повышении цен на свою продукцию с 1 февраля — от 5% до 12%. Объясняется этот шаг удорожанием кофейных зёрен и транспортных расходов. Следом и другая кофейная компания также анонсировала удорожание свей продукции на 6–16% по той же причине. Крупная кондитерская компания намерена проиндексировать отпускные цены на свою продукцию с 29 января — от 6,5% до 14,5% — для всех своих розничных магазинов.

— Трудно не заметить, что полки магазинов поредели. Нельзя сказать, что какие-то продукты отсутствуют, но к концу дня в некоторых сетевых магазинах бросаются в глаза пустые места на прилавках, например с молочной продукцией. В первую очередь, на мой взгляд, это связанно с логистикой. Зима в этом году не только морозная, но и снежная, что естественно сказывается на доставке, так как передвижение по дорогам затруднено. Вторая причина, как мне представляется, готовящийся пересмотр цен производителями и крупными поставщиками, — считает руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

По его словам, не останутся прежними и цены на воду: популярная минералка станет дороже на 5–8%. Такой порядок цифр озвучивают производители.

— Импортная бытовая техника и гаджеты, на мой взгляд, в феврале дорожать не будут: курс рубля стабилизовался и останется на уровне 88–92 рубля за доллар до марта текущего года. Стройматериалы подорожают в среднем на 8–12%, и я это связываю с сезонным фактором. Весна не за горами, — добавил Николай Переславский.

В феврале мы можем увидеть рост процентной ставки по потребительским кредитам. Цикл повышения ставки ещё не закончен. Весной ожидается рост цен на мебель. Именно в этом сегменте предложение не увеличивается, сырьё дорожает, что, скорее всего, приведёт к дальнейшему рост цены. Изменения акцизных ставок будут подстегивать к росту цены на алкоголь и табак. Видимо, снижение цен будет там, где бизнес найдёт новые каналы поставок, как это было, например, с косметикой. Весной 2022 года она стоила на 50% дороже, чем сейчас. Однако предугадать, какие сегменты это затронет, крайне сложно. Такой прогноз сделала директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.

— К сожалению, динамики в сторону снижения цен в ближайшем будущем ожидать не стоит. Предпосылок — как мировых, так и российских — для этого ещё нет. Сырьё, логистика, топливо — всё продолжает расти и влияет на конечных производителей и продавцов. Цены на отдельные категории товаров могут вырасти в пределах 5%. Кроме того, о росте цен уже заявляют некоторые поставщики бытовой техники, которой комплектуются интерьерные заказы. Не реагировать на это также нельзя, — рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

Однако он отметил, что покупатели постепенно меняют модель поведения и более прагматично выбирают товары, отслеживают акционные предложения продавцов, всё чаще используют рассрочку и иные финансовые инструменты для покупок с выгодой.

— Удорожание продуктов и товаров первой необходимости будет исключительно в рамках инфляции. Исключение составят продукты, где есть максимальная торговая наценка, как, например, на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Бытовая техника и электроника будут дорожать сезонно, так как в январе закончатся праздничные распродажи. Да и товарные остатки после закупок подарков населением подойдут к концу. Несмотря на то что рубль сейчас испытывает подъём и составляет 87,65 рубля за доллар, поставщики ожидают, что это временное явление. Поэтому сильно снижать цены не спешат, ожидая роста своих издержек во втором и третьем кварталах. В это время я ожидаю ослабления рубля на фоне смены политики ЦБ, — считает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

По его мнению, цены на строительные материалы не изменятся. Единственное, что может локально дешеветь, — первичная недвижимость на фоне рестрикций ипотечных программ. Но только локально — в виде акций и скидок у девелоперов на определённые объекты.

Авторы Нина Важдаева