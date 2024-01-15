Увеличиваются продажи валюты: Как на это отреагирует курс рубля Минфин и ЦБ заметно увеличили продажу валюты. Какие изменения ожидаются на рынке с 15 января и как они повлияют на курс рубля? 14 января, 21:42 Курс доллара может обновить новый минимум. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Почему Минфин наращивает продажу валюты

В Минфине сообщили, что с 15 января по 6 февраля в рамках бюджетного правила ведомство будет ежедневно продавать валюту в размере 4,1 млрд рублей. Помимо этого, Центробанк также запланировал ежедневную продажу. В первом полугодии регулятор собирается продавать дополнительно по 11,8 млрд рублей в день.

— Проводимые Банком России операции на внутреннем валютном рынке связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, — пояснили в ГУ Банка России по ЦФО.

С 15 января появится новый фактор влияния на курс рубля. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Такие меры обычно влияют на курс валют. Это станет заметно уже после 15 января. Аналитики сходятся во мнении, что у курса рубля появится новый фактор поддержки.

— Покупки и продажи валюты в рамках бюджетного правила связаны с переизбытком или дефицитом доходов бюджета. Если идёт продажа из Фонда национального благосостояния, значит, есть выпавшие нефтегазовые доходы. При этом объёмы продажи некритичны и составляют считаные проценты от оборота на рынке, но создают дополнительное положительное влияние на курс рубля, — рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Каким будет курс рубля в середине января

12 января доллар, евро и юань упали на минимумы за последние два месяца. Доллар дошёл до 88, евро — ниже 97, а юань — под 12,3. Тенденция на укрепление рубля не окончена. В ближайшие недели иностранные валюты могут даже переписать свои ноябрьские минимумы. Такой прогноз сделал Михаил Зельцер.

— Эта новость для рубля выглядит очень позитивно и влияет на его укрепление. Попросту говоря, в декабре 2023 года госбюджет недополучил нефтегазовые доходы из-за падения цен как на нефть, так и на газ. Соответственно, если запланированных доходов бюджета недостаточно, валюта в Фонде национального благосостояния не покупается, ведь покупки по бюджетному правилу возможны только в случае сверхдоходов от экспорта нефти и газа. А так как из-за этой недостачи правительство будет использовать средства ФНБ для финансирования расходов, значит, валюта из ФНБ будет продаваться, а рубль, соответственно, укрепляться. С 15 января ожидаем доллар в рамках 87–90 рублей, евро — в рамках 95–98, — объяснил директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода.

Курс доллара может опуститься до 87 рублей. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Вообще, Минфин с августа прошлого года не продавал валюту, а только накапливал резервы. Сейчас ведомство вернулось к продажам, чтобы стабилизировать экономику. На этот момент обратил внимание частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— В идеале это должно способствовать также укреплению курса рубля, но я не думаю, что будут значительные изменения. Полагаю, на неделе мы увидим курс валют в следующем коридоре: 91 рубль — за доллар, 98 рублей — за евро и 12,5 рубля — за юань, — добавил Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева