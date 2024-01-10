Магазины пересмотрят цены: Какие продукты подорожают, а какие подешевеют к середине января К середине января магазины заменят ценники на ряд продуктов. Это связано в том числе с вступлением в силу новых законов. Что ждёт покупателей в магазинах, а также как изменятся цены на продовольственные и непродовольственные товары? 9 января, 21:42 Экономисты рассказали, какие продукты подорожают, а какие подешевеют к середине января. Обложка © Shutterstock

Как будут меняться цены на продукты

В начале этого года были предприняты новые шаги для стабилизации цен на продовольственном рынке. В частности, это касается яиц. Рост цен на яйца стал одной из самых обсуждаемых тем в конце прошлого года. Сейчас решается вопрос проблем с поставками. Так, на этой неделе Россельхознадзор сообщил, что в Россию пришла вторая партия яиц из Турции. Кроме того, сейчас усиливается поддержка отечественных производителей. В частности, им выделяются субсидии.

1 января 2024 года вступило в силу новое постановление правительства, которое предусматривает введение беспошлинной квоты на импорт 140 тысяч тонн мяса кур. Речь идёт о замороженном обваленном мясе кур и о необваленных грудках и кусках из них. Импортированное мясо в рамках квоты предназначено для производства готовой продукции, включая детское питание. Министерство сельского хозяйства будет подтверждать целевое назначение импорта, а затем выдавать разрешения на ввоз этой продукции. Основная цель принятой меры — обеспечить мясной рынок сырьём для производства готовой продукции и сдержать рост цен.

Это лишь некоторые меры, которые приняты для регулирования рынка. Тем не менее эксперты ожидают, что в ближайшее время магазины пересмотрят цены на целый ряд продуктов.

Снизился ассортимент риса в крупных сетевых магазинах. Кроме того, сказывается неурожай в Индии и Таиланде и соответствующий запрет экспорта из этих стран. В такой ситуации следует приготовиться к подорожанию риса на 10–20%. Так видит ситуацию на рынке руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

— На мой взгляд, в январе подорожает крепкий алкоголь, в частности виски отечественного производства, что уже заметно в регионах. В столице цены остаются пока на прежнем уровне, но заметно поредели полки. Это говорит о том, что ценники скоро будут выше. Хочу напомнить, что с Нового года повышен акциз на алкоголь на 5%. Соответственно, цена на прилавках вырастет от 7% до 10% в зависимости от элитности напитков, — добавил Николай Переславский.

При этом эксперт считает, что подешевеют яйца, что уже наблюдается в крупных супермаркетах. Цена стабилизируется на уровне 100–120 рублей за десяток.

— Подорожание коснётся всего спектра алкогольных напитков, кроме пива. Вырастут акцизы на жидкость для вейпов, а также подорожает ряд продуктов питания. В частности, индейка, говядина и баранина, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Что будет с ценами на непродовольственные товары

Николай Переславский отметил, что цены на бытовую технику и гаджеты будут напрямую зависеть от курса рубля к доллару и юаню. В этом сегменте он не видит значительных изменений. По крайне мере, до марта этого года.

Цены на бытовую технику и гаджеты будут напрямую зависеть от курса рубля к доллару и юаню. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

— В целом считаю, что январь будет достаточно спокойным, и резких колебаний цен я не предвижу по широкому рынку продовольственных и потребительских товаров, — добавил Николай Переславский.

На 10–20% подорожает мобильная связь. Аналитики также ожидают изменения цен на бытовую технику — поскольку с января начнётся исполнение новых контрактов импортёров. Такой прогноз сделал Фёдор Сидоров.

— Но есть и светлые стороны. Разработан законопроект, который позволит регуляторам принимать большее участие в ценообразовании и контролировать его по всей товаропроводящей цепочке. Если цена необоснованно вырастет на 30% за 60 дней — регуляторы смогут вмешаться. При этом сезонные и иные естественные колебания цены, а также изменения вследствие объективных факторов учитываться не будут. Так что покупатели получат дополнительную защиту от резких необоснованных подорожаний, но и дефицита возникнуть не должно, — добавил Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева