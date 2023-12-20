С 1 января изменятся цены в магазинах: Что подорожает, а что подешевеет Центробанк озвучил данные по инфляции и выявил товары, которые подорожали больше всего. Экономисты оценили новые тренды и рассказали, что ждёт покупателей в магазинах с 1 января. Как изменятся цены на продукты, технику, электронику, товары для дома и быта? 19 декабря, 21:41 С 1 января магазины начнут переписывать ценники на многие продукты. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Как изменятся цены на продукты с 1 января 2024 года

Центробанк привёл свежие данные по инфляции. Статистика оказалась впечатляющей. В последние пять месяцев темпы роста цен были высокими по широкому кругу товаров и услуг. В первую очередь сказывался высокий потребитель­ский спрос. В том числе под его влиянием усиливается перенос возросших издержек в цены.

По информации ГУ Банка России по ЦФО, в ноябре 2023 года в Москве годовая инфляция увеличилась и составила 7,71% (в октябре было 6,48%). В Центральном федеральном округе и по России в целом она также выросла и достигла 7,58% и 7,48% соответственно. Годовые темпы прироста цен на продовольственные товары выросли до 6,58% в ноябре с октябрьских 5,41%. Это произошло из-за увеличения издержек производителей и недостаточного предложения отдельных продуктов. Так, цены на мясо птицы, свинину, колбасные изделия и яйца выросли в годовом сопоставлении больше, чем в октябре. Рост тарифов на отопление, а также повышение зарплат для привлечения и удержания работников увеличили издержки тепличных хозяйств. Как итог, цены на помидоры и огурцы в годовом сопоставлении росли быстрее, чем в прошлом месяце.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избы­точное расширение внутреннего спроса, а также его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году окажется вблизи верхней границы диапазона 7–7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция понизится до 4–4,5% в 2024 году. Затем она будет находиться вблизи 4%.

2024 год с точки зрения инфляции будет не менее сложным, чем текущий. Цены на продукты питания начнут колебаться в разные стороны, и разброс будет значительным. Такой прогноз сделал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

Минфин планирует поднять минимальную розничную цену на алкоголь на 6,4%. Подорожание коснётся всего спектра алкогольных напитков, кроме пива. Его в ведомстве решили пока не трогать. Также подорожает ряд продуктов питания. В частности, индейка, говядина и баранина. Об этом рассказал частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— С продуктами история будет очень сложной, потому что скоро будет принят закон, по которому власти смогут ограничивать цены при их взрывном росте — 30% за два месяца. Поэтому вероятность того, что продуктовая корзина начнёт внезапно резко дорожать, минимальна. При этом дорожать она однозначно будет. Помимо того, что по-прежнему есть проблемы с локализацией, у производителей и ретейлеров будет оставаться желание подзаработать и заодно отбить затраты на новое оборудование. Так что ожидать, что продуктовая инфляция вдруг окажется меньше 10%, всё-таки не стоит, — рассказал финансовый эксперт и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Он добавил, что будут продолжать расти в цене алкоголь и табачные изделия — здесь просто ежегодно повышаются акцизы. Плюс пока открыт вопрос по электронным сигаретам и прочим курительным девайсам — здесь тоже может быть приличный рост.

Как с 1 января изменятся цены на непродуктовые товары, транспорт и услуги ЖКХ

Подорожают точно электроэнергия и газ. В среднем на 8–10%, в зависимости от региона. Это уже анонсировано правительством. Вероятно, подорожают и услуги сотовых операторов, и интернет. Такое мнение высказал Николай Переславский.

— Цены на импортную бытовую технику будут зависеть от курса доллара. До марта 2024 года, я думаю, рубль останется на текущих позициях в районе 90 пунктов. Из позитивных новостей — продолжит дешеветь жилая недвижимость, да и нежилая тоже. Причём начнёт дешеветь и первичное жильё. Застройщики и девелоперы вынуждены будут снижать цены для реализации более 70% уже готового жилья, — считает Николай Переславский.

Подорожает проезд. Возможна очередная коррекция стоимости в крупных городах. Она составит порядка 5%. Также подорожает мобильная связь на 10–20%. Поскольку с января начнут действовать новые контракты импортёров, возможно также изменение цен на бытовую технику. Такой прогноз сделал Фёдор Сидоров.

— Уже с февраля начнёт расти в цене техника. Закончатся скидки у ретейлеров и товары, закупленные по 70–80 рублей за доллар по параллельному импорту. Продавцы начнут реализацию товаров по новому курсу, — добавил Алексей Кричевский.

Дорожать будут товары с высокой долей импортных комплектующих, а также поставляемые по параллельному импорту. Это связано с тем, что в первом квартале 2024 года ожидается ослабление рубля до 105 (диапазон составит от 95 до 105 рублей). Такое мнение высказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Поставщики в ожидании роста курса валют будут поднимать цены, чтобы покрыть риски будущих периодов. В число таких "импортных" ниш входят бытовая электроника, станки и комплектующие, мобильные телефоны и ноутбуки. Меньше всего будут расти в цене товары первой необходимости. Все остальные товары продолжат дорожать в рамках инфляции и конъюнктуры рынка и в зависимости от развития геополитической ситуации. Прогнозы на третий и четвёртый кварталы 2024 года делать пока преждевременно, но первый и второй кварталы ожидаются напряжёнными, — считает Денис Астафьев.

С середины декабря и вплоть до окончания новогодних распродаж на время каникул крупнейшие продавцы и производители предоставляют наиболее выгодные условия на покупку. Это касается, в частности, мебели. Скидки связаны с традиционным ремонтом и обновлением интерьеров в период праздников.

— Что же касается дальнейшей динамики цен после новогодних распродаж, то обнадёживать покупателей считаю абсолютно бессмысленным. Падения и отката цен к прежним показателям ожидать не стоит, поскольку для этого нет ни единой предпосылки. Однако и шокового роста сразу после январских каникул мы не прогнозируем. Конечно, при отсутствии стресс-сценариев в стране и мире, — рассказал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

Что касается стройматериалов, то цены на многие товары этой группы продолжат расти. В конечном итоге они повлияют и на стоимость жилья. В том числе в сегменте ИЖС.

— В январе цены подниматься не будут, а затем проиндексируются на 10–15% в связи с ростом стоимости материалов и подрядных работ. При этом первичный сегмент квартир тоже остановит свой рост в плане стоимости. Причина — изменение условий по льготной ипотеке, которое сильно повлияло на возможности покупки жилья. 6 миллионов лимита для Москвы без возможности комбинирования ставки — очень мало. Особенно при 30%-ном первоначальном взносе. Эти изменения охладят спрос, что приведёт к фиксации цен. Про снижение цен речи нет — недвижимость в стране у нас пока ещё не дешевела, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева