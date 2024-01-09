Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Медведев предрёк Германии экспорт "майдана" с Украины из-за спонсирования Киева

Сальдо и Воробьёв отчитались Путину о ситуации с теплоснабжением в регионах

Биткоин впервые с марта позапрошлого года превысил $47 тысяч

Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ Белгородской области из РСЗО Vampire

Появилось жуткое видео с моментом массового ДТП на трассе М11, где погибли четверо

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

СМИ узнали, откроет ли Финляндия КПП на границе с Россией после 14 января

"Украинские уши": Неизвестные подожгли дверь квартиры радиоведущего Татаренкова в Петербурге

Умер академик РАН и телеведущий Владимир Хавинсон

Премьер-министр Франции ушла в отставку

Ожидаются резкие колебания курса валют: Что будет с рублём в первую рабочую неделю 2024 года

После праздников на рынке ждут повышенных колебаний курса валют. Что будет с рублём в первую рабочую неделю нового года? Каких событий ждут на рынках и каким будет курс доллара?

8 января, 21:42
Экономисты назвали курс рубля, который ожидается в первую рабочую неделю 2024 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Экономисты назвали курс рубля, который ожидается в первую рабочую неделю 2024 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Торги на валютном рынке возобновились 3 января. Валютный рынок был низколиквидным до 8 января включительно. Поэтому ожидаются резкие краткосрочные разнонаправленные движения в рамках торгового коридора между 87,65 и 93,75 рубля за доллар. Такой прогноз сделал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

— Среди факторов, которые будут давить на рубль в январе: высокая инфляция, геополитическая напряжённость, санкции и нестабильные цены на энергоносители, замедление темпов экономического роста. Скажутся также возобновление операций ЦБ на валютном рынке при использовании средств ФНБ и сохраняющийся спрос на валюты со стороны импортёров, пояснил Владислав Антонов.

При этом, уточнил аналитик, рубль поддержат обязательная продажа валютной выручки экспортёрами, положительное сальдо торгового баланса, сбалансированная бюджетная политика, возможный рост цен на нефть и газ, а также стабилизация геополитической напряжённости.

— Слабый рубль сыграл важную роль в ускорении инфляции, но повышение ставки не могло быстро развернуть динамику курса. Дело в неработающем механизме carry trade, для которого требуется возможность притока иностранного капитала в российские финансовые инструменты, — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По его словам, опора на экспортную выручку в доходах бюджета и механизме эмиссии рублей почти автоматически предполагает необходимость слабого рубля. Так как при этом краткосрочные валютные риски смещены в сторону ослабления рубля, это создаёт дополнительную обратную связь: слабый рубль – инфляция – слабый рубль.

Продавцы перепишут ценники после праздников: Что будет с ценами на продукты, товары для дома и быта
Продавцы перепишут ценники после праздников: Что будет с ценами на продукты, товары для дома и быта

Владимир Брагин считает, что в базовом сценарии курс рубля удержится на уровне 90, но возможно как укрепление до 75, так и ослабление до 120.

— Ожидаемый курс рубля к доллару на первую половину января — 88,5–91,5. С одной стороны, январь — статистически один из слабых для рубля периодов. Деловая активность на первую декаду месяца замирает, важных событий и новостей обычно мало, валютный рынок становится совсем тонким. Для первой рабочей недели после длинных праздников характерно медленное пробуждение активности экономики и рынка. То есть в межпраздничный период и на неделе после не приходится ждать каких-то серьёзных движений. Конечно, если исключать гипотетические сюрпризы со стороны геополитики, как это, например, было в первых числах января 2022 года, когда рубль просел из-за массовых протестов в Казахстане, объяснил инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, спад цен на нефть в ноябре-декабре ещё не до конца транслировался в объёмах поступающей выручки. Это может случиться как раз в январе после праздников.

С другой стороны, курс рубля сейчас в огромной мере зависит от регуляторных мер: это и временные обязательные продажи большей части выручки экспортёрами, и монетарное ужесточение, и операции ЦБ по продаже валюты.

— Последние, согласно недавним объявлениям, заметно вырастут в первом полугодии 2024 года — ежедневный объём продажи валюты с января увеличится более чем в десять раз, это ощутимый довод для сдерживания рубля от ослабления. В целом доллар на уровне 85–90 рублей видится комфортным курсом для экспортёров, импортёров и бюджета. Наши ожидания по среднегодовому курсу в 2024 году — 86,6 за доллар, резюмировал Александр Бахтин.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!