Ожидаются резкие колебания курса валют: Что будет с рублём в первую рабочую неделю 2024 года После праздников на рынке ждут повышенных колебаний курса валют. Что будет с рублём в первую рабочую неделю нового года? Каких событий ждут на рынках и каким будет курс доллара? 8 января, 21:42 Экономисты назвали курс рубля, который ожидается в первую рабочую неделю 2024 года. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Торги на валютном рынке возобновились 3 января. Валютный рынок был низколиквидным до 8 января включительно. Поэтому ожидаются резкие краткосрочные разнонаправленные движения в рамках торгового коридора между 87,65 и 93,75 рубля за доллар. Такой прогноз сделал финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

— Среди факторов, которые будут давить на рубль в январе: высокая инфляция, геополитическая напряжённость, санкции и нестабильные цены на энергоносители, замедление темпов экономического роста. Скажутся также возобновление операций ЦБ на валютном рынке при использовании средств ФНБ и сохраняющийся спрос на валюты со стороны импортёров, — пояснил Владислав Антонов.

При этом, уточнил аналитик, рубль поддержат обязательная продажа валютной выручки экспортёрами, положительное сальдо торгового баланса, сбалансированная бюджетная политика, возможный рост цен на нефть и газ, а также стабилизация геополитической напряжённости.

— Слабый рубль сыграл важную роль в ускорении инфляции, но повышение ставки не могло быстро развернуть динамику курса. Дело в неработающем механизме carry trade, для которого требуется возможность притока иностранного капитала в российские финансовые инструменты, — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По его словам, опора на экспортную выручку в доходах бюджета и механизме эмиссии рублей почти автоматически предполагает необходимость слабого рубля. Так как при этом краткосрочные валютные риски смещены в сторону ослабления рубля, это создаёт дополнительную обратную связь: слабый рубль – инфляция – слабый рубль.

Владимир Брагин считает, что в базовом сценарии курс рубля удержится на уровне 90, но возможно как укрепление до 75, так и ослабление до 120.

— Ожидаемый курс рубля к доллару на первую половину января — 88,5–91,5. С одной стороны, январь — статистически один из слабых для рубля периодов. Деловая активность на первую декаду месяца замирает, важных событий и новостей обычно мало, валютный рынок становится совсем тонким. Для первой рабочей недели после длинных праздников характерно медленное пробуждение активности экономики и рынка. То есть в межпраздничный период и на неделе после не приходится ждать каких-то серьёзных движений. Конечно, если исключать гипотетические сюрпризы со стороны геополитики, как это, например, было в первых числах января 2022 года, когда рубль просел из-за массовых протестов в Казахстане, — объяснил инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Кроме того, спад цен на нефть в ноябре-декабре ещё не до конца транслировался в объёмах поступающей выручки. Это может случиться как раз в январе после праздников.

С другой стороны, курс рубля сейчас в огромной мере зависит от регуляторных мер: это и временные обязательные продажи большей части выручки экспортёрами, и монетарное ужесточение, и операции ЦБ по продаже валюты.

— Последние, согласно недавним объявлениям, заметно вырастут в первом полугодии 2024 года — ежедневный объём продажи валюты с января увеличится более чем в десять раз, это ощутимый довод для сдерживания рубля от ослабления. В целом доллар на уровне 85–90 рублей видится комфортным курсом для экспортёров, импортёров и бюджета. Наши ожидания по среднегодовому курсу в 2024 году — 86,6 за доллар, — резюмировал Александр Бахтин.

Авторы Нина Важдаева