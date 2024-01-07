Продавцы перепишут ценники после праздников: Что будет с ценами на продукты, товары для дома и быта С 1 января вступили в силу законы, которые повлияют в том числе на цены многих важных товаров. Сколько будут стоить после праздников основные продукты, товары для дома, бензин и стройматериалы? 6 января, 21:41 После праздников в магазинах перепишут ценники. Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

Что будет с ценами на бензин

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, повышающий акцизные ставки на бензин. Это скажется на стоимости топлива после праздников.

Бензин немного подорожает. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В декабре оптовые цены на бензин в России немного снизились по сравнению с осенними месяцами. Связано это было с сезонным понижением спроса и наличием запасов топлива в стране. Впрочем, по сравнению с декабрём 2022 года цены выросли более чем на 6%. АИ-98 подорожал ещё больше — на 10%. Так охарактеризовал ситуацию на рынках финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

При этом с 1 января 2024 года акцизные ставки на топливо стали больше. Они выросли на 5%.

— В 2024 году цены на топливо будут расти в пределах уровня инфляции. Это примерно 7,5%. Рост цен на бензин не должен существенно опережать этот показатель. Стоимость топлива будет расти, но не стремительно. Правительство приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объёме. Соответственно, из-за этого оптовые цены идут вниз, — пояснил Владислав Антонов.

Что будет с ценами на стройматериалы

На рынке стройматериалов складывается особая ситуация. Перед Новым годом дорожают самые простые материалы в сетевых строительных гипермаркетах. Связано это в том числе с тем, что на праздниках многие начинают делать ремонт, рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Цены на стройматериалы стабилизируются. Фото © ТАСС / Александр Артеменков

— В этом году большого скачка цен перед Новым годом не было. Речь идёт лишь о сезонной наценке. Она часто компенсируется за счёт акций на товары других категорий. Дорожает фурнитура, лаки, краски, отделочные материалы, обои, а также напольные покрытия. Впрочем, после праздников цены на многие из этих товаров стабилизируются. Особенно на продукцию отечественного производства, в основе которой лежат общестроительные материалы, например дерево или металл, — добавил Максим Лазовский.

Что будет с ценами на продукты после праздников

Темпы роста цен на яйца немного замедлились, хотя в целом с начала года они подорожали почти на 60%. Таковы данные свежей предновогодней статистики Росстата. В ведомстве также подсчитали, что ускорился рост цен на огурцы (+8,8%) и помидоры (+4%). Кроме того, на 1,8% за неделю подорожала свёкла, на 1,6% — капуста и на 1,4% — яблоки.

После праздников яйца подешевеют. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Покупатели заметили, что цены на яйца, мясо птицы, свинину и колбасные изделия в конце 2023 года выросли больше всего. Рост тарифов на отопление и повышение зарплат для привлечения и удержания работников увеличили издержки тепличных хозяйств. В результате подорожали помидоры и огурцы.

После праздников цены на яйца должны стабилизироваться. В целом вопрос привлёк внимание контролирующих органов. Более того, уже в конце декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что власти десяти регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца. В результате там они уже начали снижаться.

После праздников цены на продукты питания начнут колебаться в разные стороны, а разброс будет значительным. Например, подорожание коснётся всего спектра алкогольных напитков, кроме пива. Также вырастет в цене ряд продуктов питания — индейка, говядина и баранина. Об этом рассказал частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— Скоро будет принят закон, по которому власти смогут ограничивать цены при их сильном росте — 30% за два месяца. Соответственно, минимальна вероятность того, что продуктовая корзина начнёт внезапно резко дорожать. Но плавный рост цен будет. Сохраняются проблемы с локализацией. У производителей и ретейлеров будет желание подзаработать и заодно отбить затраты на новое оборудование. Таким образом, продуктовая инфляция вряд ли будет меньше 10%, — рассказал финансовый эксперт и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

По его прогнозу, продолжат дорожать алкоголь и табачные изделия. Это связано с тем, что для них просто ежегодно повышаются акцизы.

Авторы Нина Важдаева