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С 1 января изменится размер и правила предоставления субсидий и компенсаций: Что ждёт получателей

С 1 января изменятся правила предоставления компенсаций и субсидий. Более того, вырастет число их получателей, а также размер выплат. Что нужно знать получателям?

14 декабря, 21:41
<p>С 1 января изменится размер и порядок получения компенсаций. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

С 1 января изменится размер и порядок получения компенсаций. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

С 1 января 2024 года меняется подход к предоставлению субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Об этом рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Евгений Корнеев.

Компенсации будут направляться напрямую в ресурсоснабжающую организацию, а не гражданам, — как это было ранее. Ветераны труда, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан будут получать именной электронный сертификат, подтверждающий право на льготу, добавил Евгений Корнеев.

Семья может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если на коммунальных расходы приходится более 22% своего месячного дохода. Это федеральная норма. На региональном уровне этот показатель можно уменьшить, но нельзя увеличить. Например, в Москве максимально допустимая доля расходов семьи на оплату услуг ЖКХ составляет 10%, а в Санкт-Петербурге — 14%.

Таким образом, право на получение субсидий и компенсаций напрямую зависит от размера доходов семьи. После индексации социальных выплат или повышения зарплат, компенсацию могут перестать выплачивать. При этом если у человека доходы снизились, то он, наоборот, имеет право на компенсацию. Это касается в том числе и безработных. Правда, если у человека есть объективные причины, по которым он не может трудоустроиться.

С января 2024 года произойдёт перерасчёт некоторых субсидий и компенсаций. Прежде всего изменится МРОТ — он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. В связи с этим формально вырастет зарплата у россиян, у которых на этот момент она будет меньше этой суммы. Помимо этого, будут проиндексированы пенсии. С 1 января 2024 года страховая пенсия по старости и инвалидности будет повышена на 7,5%, а сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии увеличится с 7567,3 рубля до 8134,9 рубля. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума. В 2024 году оно будет равняться 8253, 12 380 и 16 507 рублям соответственно, рассказал адвокат филиала № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев.

Право на получение субсидий и компенсаций напрямую зависит от размера доходов семьи. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Право на получение субсидий и компенсаций напрямую зависит от размера доходов семьи. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Он отметил также, что ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 0 до 17 лет в 2024 году составит 7345 рублей, 11 017 и 14 690 рублей соответственно. Такое единое пособие назначается исходя из оценки нуждаемости семьи. В новом году среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, то есть 15 144 рубля на одного члена семьи.

Золотые кадры: Кому больше всего повысят зарплату с 1 января и сколько составит прибавка

Золотые кадры: Кому больше всего повысят зарплату с 1 января и сколько составит прибавка

Что касается москвичей, минимальный размер пенсии для них увеличится с 23 313 рублей до 24 500 рублей. Такая же пенсия будет и у жителей столицы, в чьих семьях проживает ребёнок с инвалидностью. Вознаграждение приёмным родителям (патронатным воспитателям) вырастет с 19 965 рублей до 20 964 рублей, а на ребёнка с инвалидностью — с 33 941 рубля до 35 639 рублей.

Кстати, в Москве уже утвердили размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчёта субсидий на оплату жилья в 2024 году. Это следует из распоряжения мэра Сергея Собянина. Там указано, что с 1 января утверждаются следующие размеры субсидий: для одиноко проживающего гражданина — 6 тысяч 784,84 рубля; для семьи из двух человек — 5 тысяч 144,56 рубля; для семьи, состоящей из трёх и более человек, — 4 тысячи 742,53 рубля.

С 1 января 2024 года субсидия на догазификацию жилых помещений будет предоставляться участникам СВО и членам их семей. Кроме того, получить её смогут инвалиды первой группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Такое решение в Рязанской области в середине декабря приняли депутаты регионального парламента. Размер субсидии составит до 100 тысяч рублей на одно подключение. Деньги можно направить на проектирование сети газопотребления, покупку и установку оборудования, а также проведение работ внутри границ земельного участка. Аналогичные меры поддержки ожидаются и в других регионах.

С 1 января 2024 года изменится порядок начисления субсидий. Фото © Shutterstock

С 1 января 2024 года изменится порядок начисления субсидий. Фото © Shutterstock

С 1 января молодые специалисты в Иркутской области смогут получить компенсации за аренду жилья. Возместят им полную стоимость расходов, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Такая мера поддержки положена сотрудникам государственных и муниципальных учреждений культуры, образования, а также здравоохранения и социального обслуживания. Предоставлять компенсацию будут в течение трёх лет с момента трудоустройства.

В Марий Эл смогут получить компенсацию жители, пострадавшие от пожара. Сумма выплаты составит 100 тыс. рублей. Это следует из регионального постановления "О единовременной денежной выплате в связи с утратой или повреждением имущества вследствие пожара в жилом помещении". Компенсация будет выплачиваться собственникам жилья и нанимателям жилых помещений по договору социального найма, у которых больше нет в собственности другой жилплощади. Если у человека лишь доля в собственности, то сумма выплаты будет пропорциональна ей в общей собственности.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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