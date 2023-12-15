С 1 января изменится размер и правила предоставления субсидий и компенсаций: Что ждёт получателей С 1 января изменятся правила предоставления компенсаций и субсидий. Более того, вырастет число их получателей, а также размер выплат. Что нужно знать получателям? 14 декабря, 21:41 С 1 января изменится размер и порядок получения компенсаций. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

С 1 января 2024 года меняется подход к предоставлению субсидий и компенсаций на оплату услуг ЖКХ. Об этом рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Евгений Корнеев.

— Компенсации будут направляться напрямую в ресурсоснабжающую организацию, а не гражданам, — как это было ранее. Ветераны труда, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие категории граждан будут получать именной электронный сертификат, подтверждающий право на льготу, — добавил Евгений Корнеев.

Семья может получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если на коммунальных расходы приходится более 22% своего месячного дохода. Это федеральная норма. На региональном уровне этот показатель можно уменьшить, но нельзя увеличить. Например, в Москве максимально допустимая доля расходов семьи на оплату услуг ЖКХ составляет 10%, а в Санкт-Петербурге — 14%.

Таким образом, право на получение субсидий и компенсаций напрямую зависит от размера доходов семьи. После индексации социальных выплат или повышения зарплат, компенсацию могут перестать выплачивать. При этом если у человека доходы снизились, то он, наоборот, имеет право на компенсацию. Это касается в том числе и безработных. Правда, если у человека есть объективные причины, по которым он не может трудоустроиться.

— С января 2024 года произойдёт перерасчёт некоторых субсидий и компенсаций. Прежде всего изменится МРОТ — он вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. В связи с этим формально вырастет зарплата у россиян, у которых на этот момент она будет меньше этой суммы. Помимо этого, будут проиндексированы пенсии. С 1 января 2024 года страховая пенсия по старости и инвалидности будет повышена на 7,5%, а сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии увеличится с 7567,3 рубля до 8134,9 рубля. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума. В 2024 году оно будет равняться 8253, 12 380 и 16 507 рублям соответственно, — рассказал адвокат филиала № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев.

Право на получение субсидий и компенсаций напрямую зависит от размера доходов семьи. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Он отметил также, что ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 0 до 17 лет в 2024 году составит 7345 рублей, 11 017 и 14 690 рублей соответственно. Такое единое пособие назначается исходя из оценки нуждаемости семьи. В новом году среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, то есть 15 144 рубля на одного члена семьи.

Что касается москвичей, минимальный размер пенсии для них увеличится с 23 313 рублей до 24 500 рублей. Такая же пенсия будет и у жителей столицы, в чьих семьях проживает ребёнок с инвалидностью. Вознаграждение приёмным родителям (патронатным воспитателям) вырастет с 19 965 рублей до 20 964 рублей, а на ребёнка с инвалидностью — с 33 941 рубля до 35 639 рублей.

Кстати, в Москве уже утвердили размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчёта субсидий на оплату жилья в 2024 году. Это следует из распоряжения мэра Сергея Собянина. Там указано, что с 1 января утверждаются следующие размеры субсидий: для одиноко проживающего гражданина — 6 тысяч 784,84 рубля; для семьи из двух человек — 5 тысяч 144,56 рубля; для семьи, состоящей из трёх и более человек, — 4 тысячи 742,53 рубля.

С 1 января 2024 года субсидия на догазификацию жилых помещений будет предоставляться участникам СВО и членам их семей. Кроме того, получить её смогут инвалиды первой группы и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Такое решение в Рязанской области в середине декабря приняли депутаты регионального парламента. Размер субсидии составит до 100 тысяч рублей на одно подключение. Деньги можно направить на проектирование сети газопотребления, покупку и установку оборудования, а также проведение работ внутри границ земельного участка. Аналогичные меры поддержки ожидаются и в других регионах.

С 1 января 2024 года изменится порядок начисления субсидий. Фото © Shutterstock

С 1 января молодые специалисты в Иркутской области смогут получить компенсации за аренду жилья. Возместят им полную стоимость расходов, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Такая мера поддержки положена сотрудникам государственных и муниципальных учреждений культуры, образования, а также здравоохранения и социального обслуживания. Предоставлять компенсацию будут в течение трёх лет с момента трудоустройства.

В Марий Эл смогут получить компенсацию жители, пострадавшие от пожара. Сумма выплаты составит 100 тыс. рублей. Это следует из регионального постановления "О единовременной денежной выплате в связи с утратой или повреждением имущества вследствие пожара в жилом помещении". Компенсация будет выплачиваться собственникам жилья и нанимателям жилых помещений по договору социального найма, у которых больше нет в собственности другой жилплощади. Если у человека лишь доля в собственности, то сумма выплаты будет пропорциональна ей в общей собственности.

Авторы Нина Важдаева