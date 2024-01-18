В Петербурге произвели выстрел из пушки в годовщину прорыва блокады Ленинграда 18 января, 13:35 В Петербурге произвели выстрел из пушки в годовщину прорыва блокады Ленинграда. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге произвели торжественный выстрел из пушки Петропавловской крепости в честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге произвели выстрел из пушки в годовщину прорыва блокады Ленинграда. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Также с утра в Северной столице зажгли факелы Ростральных колонн. Как пояснил губернатор Александр Беглов, это символ силы и победы ленинградцев над фашистской нечистью, а также память о великом подвиге защитников и жителей города, выстоявших в суровые военные годы.

Кроме того, в курдонёре (парадном дворе) Петропавловского собора состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку об альпинистах, которые с риском для жизни маскировали купола, шпили, высокие точки города, чтобы противник не мог уничтожить культурно-исторические и административные здания. А в 18:00 в Ледовом дворце начнётся концерт "Непокорённый герой — Ленинград".

Блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Прорвать её удалось 18 января 1943 года с помощью наступательной операции советских войск "Искра".

Ранее Лайф сообщал, что в России заложат новый атомный ледокол "Ленинград" в память о защитниках города в годы ВОВ. Это произойдёт 27 января — в 80-ю годовщину полного освобождения от блокады.

Авторы Татьяна Миссуми