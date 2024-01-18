В Петербурге на Пискарёвском кладбище установили памятную плиту о признании блокады Ленинграда геноцидом. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На Пискарёвском кладбище в Петербурге установили памятную плиту о признании блокады Ленинграда геноцидом. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Монумент поставили в 81-ю годовщину со дня прорыва блокады — одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны, когда 18 января 1943-го войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции "Искра" прорвали вражеское кольцо.

"Городской суд принял решение, чтобы блокаду считать геноцидом. Вот те 11 стран, которые окружали наш город, они повинны в гибели более одного миллиона человек в городе. И сегодня, когда нацисты снова хотят взять реванш, те же самые 11 государств уже им помогают, но мы сильный народ, у нас сильный президент, сильная страна, мы обязательно победим", — заявил губернатор Александр Беглов.

Пискарёвский мемориальный комплекс — самое большое массовое захоронение, где были погребены жертвы Второй мировой войны. В братских могилах покоятся более полумиллиона жителей и защитников Ленинграда.