В Петербурге открыли выставку, приуроченную к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

В Северной столице в фойе театра "Плоды просвещения" открылась выставка "Подвиг ленинградских педиатров". Экспозиция организована совместно с Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов.

В Петербурге открылась выставка "Подвиг ленинградских педиатров". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Это пространство, которое создано для детей и родителей, оно является тем местом, куда они могут прийти и познакомиться с теми документами, которые отражают, что было сделано не только врачами, но и нашими бойцами и теми людьми, которые возглавляли город", — подчеркнул ректор университета Дмитрий Иванов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Архивные документы и фотографии на выставке "Подвиг ленинградских педиатров" в Петербурге. Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

На выставке можно увидеть архивные документы и фотографии, рассказывающие о лечебной, учебной и научной работе клиники и самого вуза в годы Великой Отечественной войны. В день открытия экспозиции состоялся небольшой концерт, на котором музыканты исполнили песни военных лет, а студенты прочитали стихи Ольги Берггольц о блокаде.

Блокада Ленинграда — немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Прорвать её удалось с помощью наступательной операции советских войск "Искра", проведённой с 12 по 30 января 43-го.