В музее "Дорога жизни" написали исторический диктант "Ленинградская Победа"

В музее "Дорога жизни" во Всеволожском районе Ленобласти школьники написали исторический диктант "Ленинградская Победа". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мероприятие было посвящено 80-летию прорыва блокады Ленинграда и преддверию 80-летия полного освобождения города от этой блокады. Эту дату отметят 27 января 2024 года.

"Текст диктанта, посвящённый этим и другим памятным датам Великой Отечественной войны, связанным с Ленинградской областью, был подготовлен на основе фонда Президентской библиотеки, выступающей партнёром проекта. На сегодняшний день фонд насчитывает более миллиона документов и материалов по истории России", — сказано в сообщении.