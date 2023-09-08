На Пискарёвском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

На Пискарёвском мемориальном кладбище прошла церемония возложения цветов к монументу "Мать-Родина" в память о жертвах блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

8 сентября 1941 года город был взят в кольцо фашистскими захватчиками. Ленинградцы мужественно выдержали почти 900-дневную блокаду и всеми силами приближали победу. Почтить память горожан на Пискарёвское кладбище приехали губернатор Александр Беглов, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель городского парламента Александр Бельский.

"Ленинградцы отдавали последние силы для приближения прорыва блокады и полного разгрома врага. Выдержали самое суровое испытание в своей истории и не покорились врагу", — написал в телеграм-канале Беглов.