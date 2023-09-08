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8 сентября, 13:41

На Пискарёвском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

<p>Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

На Пискарёвском мемориальном кладбище прошла церемония возложения цветов к монументу "Мать-Родина" в память о жертвах блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

8 сентября 1941 года город был взят в кольцо фашистскими захватчиками. Ленинградцы мужественно выдержали почти 900-дневную блокаду и всеми силами приближали победу. Почтить память горожан на Пискарёвское кладбище приехали губернатор Александр Беглов, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель городского парламента Александр Бельский.

"Ленинградцы отдавали последние силы для приближения прорыва блокады и полного разгрома врага. Выдержали самое суровое испытание в своей истории и не покорились врагу", написал в телеграм-канале Беглов.

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В России мемориалы ВОВ будут ремонтировать по упрощённому порядку

Напомним, в октябре прошлого года суд Санкт-Петербурга признал геноцидом преступления нацистов в период блокады Ленинграда. Было доказано, что реальное число погибших составляет более одного миллиона вместо известных ранее 649 тысяч. А ущерб, который нанесли нацисты и их пособники Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.

Татьяна Миссуми
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