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В России заложат новый атомный ледокол "Ленинград" в память о защитниках города в годы ВОВ

Матвиенко сообщила, что новый ледокол назовут "Ленинград" в память о блокадниках

18 января, 08:05
Новый ледокол назовут "Ленинград" в память о блокадниках. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Новый ледокол назовут "Ленинград" в память о блокадниках. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Новый атомный ледокол получит название "Ленинград" и будет торжественно заложен 27 сентября — в день, когда Северная столица была окончательно освобождена от фашистской блокады. Об этом пишет в телеграм-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я всегда поражалась широте души наших блокадников: на встречах они стесняются просить за себя, но неизменно думают о том, как ещё можно увековечить память о подвиге города и ленинградцев. Летом ветераны попросили назвать именем Ленинграда один из кораблей. Просьба была поддержана президентом", — сообщила она.

Политик напомнила, что блокада города стала символом прямого геноцида, который фашисты устроили ленинградцам, пытаясь их сломить. По её словам, любая европейская столица сдалась бы под натиском врага, но наши деды и прадеды выстояли и победили. Матвиенко напомнила, что президент РФ Владимир Путин — сын защитника Ленинграда, поэтому "очень лично и точно ощущает все потребности блокадников".

"Так было и на протяжении всех последних лет, в том числе, когда Владимир Владимирович приравнял жителей блокадного Ленинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Так происходит и в эти дни, когда активно реализуются поручения главы государства накануне 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", — заключила Матвиенко.

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Напомним, в Северной столице в фойе театра "Плоды просвещения" открылась выставка "Подвиг ленинградских педиатров". Экспозиция организована совместно с Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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