Крещенский сочельник, День прорыва блокады Ленинграда, День рождения Винни Пуха: праздники и приметы 18 января Сегодня, 18 января 2024 года, в России государственных праздников нет. Однако на этот день приходится один из православных сочельников и две важные памятные даты из истории нашей страны. Также можно отметить "День рождения" любимого многими сказочного медвежонка. 17 января, 21:01 18 января отмечается Крещенский сочельник. Обложка © ТАСС / Антон Кардашов

Крещенский сочельник

18 января православные в России готовятся к большому празднику — на эту дату приходится Крещенский сочельник. Рассказываем об этом дне: по-церковному называется Навечерие Богоявления;

празднуется каждый год 18 января (5 января по старому стилю);

предшествует большому празднику Святого Богоявления и Крещения Господа Иисуса Христа.

Слово "сочельник", как и в случае с днём перед Рождеством, связано с названием особого блюда — сочива. Это варёная пшеница с мёдом и изюмом, её издревле готовили к этим большим церковным праздникам. А слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества. Как и в Рождественский сочельник, в этот день не употребляют пищу до утра, когда выносят свечи после литургии и можно причаститься крещенской водой.

Крещенский сочельник предшествует, соответственно, празднику Крещения Господа Иисуса Христа, который отмечается Русской православной церковью 19 января. Несколько дней перед ним (кроме субботы и воскресенья) служба Навечерия Богоявления состоит из Великих часов, изобразительных и вечерни с литургией святителя Василия Великого. Вслед за литургией освящают воду. Если в какой-то год сочельник Крещения приходится на выходные, Великие часы совершают в пятницу, а литургию переносят на день праздника.

Что касается крещенской воды, её принято употреблять натощак. Можно это делать с небольшим кусочком просфоры — специального церковного хлеба. Обычно затем крещенскую воду благоговейно хранят, относятся как к святыне. Более того, считается, что в Крещенскую ночь вся вода становится святой.

В канун праздника Богоявления на Руси издавна повелось делать крестообразные проруби — иордани, чтобы совершать в них купания. Русская православная церковь поддерживает эту традицию. В то же время РПЦ призывает не придавать крещенскому купанию какого-то магического смысла. Это не каноническое установление, а лишь традиция.

На Руси в Крещенский сочельник народные обряды тесно переплелись с православными. Так, было принято рисовать кресты углём или мелом над входом в дом, над окнами, печными отверстиями. Таким образом пытались оградить свою семью, своё жильё от нечистой силы. Также в народе верили, что в богоявленскую ночь "небо открывается": сбудется то, о чём искренне помолишься.

День прорыва блокады Ленинграда

18 января отмечается День прорыва блокады Ленинграда. СССР. Ленинград. Бойцы местной противовоздушной обороны, эвакуирующие пострадавших после авианалёта в окружённом немецко-фашистскими захватчиками городе во время Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / Павел Федотов

18 января — знаменательная дата в истории нашей страны: в 1943 году в этот день благодаря успешной операции была прорвана блокада Ленинграда. Сейчас это общероссийская памятная дата.

Ежегодно отмечается 18 января.

По всей стране, но прежде всего в Петербурге, проходят посвящённые ей мероприятия.

18 января 1943 года, 81 год назад, войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили город Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Благодаря мужеству воинов сухопутная связь с городом была восстановлена. Тем самым завершилась наступательная операция "Искра", которая обеспечила коренной перелом в битве за Ленинград.

Соединение войск Ленинградского и Волховского фронтов произошло через шесть суток наступления на восточной окраине Рабочего посёлка № 1. В 9:30 утра там встретились бойцы 1-го батальона 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта и бойцы 1-го батальона 1240-го полка 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В два часа дня над Шлиссельбургом был поднят красный флаг. В немецкой обороне был пробит коридор шириной до 11 км. Вечером сообщение о долгожданном прорыве блокады было зачитано в Ленинграде.

В наше время День прорыва блокады Ленинграда — это символ величайшей стойкости защитников и жителей города, силы духа народа. Несмотря на жесточайшие испытания, его жители продолжали бороться, трудиться, ковать Великую Победу. Памятные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, сегодня проходят по всей стране, но прежде всего — в самом Санкт-Петербурге.

День открытия Большого театра

18 января отмечается День открытия Большого театра. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

На 18 января приходится ещё одна дата из истории России — настоящий праздник любителей сцены. Почти два века назад в это число первого месяца года был открыт Большой театр в Москве.

Государственный академический Большой театр — это главный национальный театр страны. Более того, он является одним из основных символов Российского государства и его культуры. Днём основания театра считается дата, когда императрица Екатерина II подписала губернскому прокурору князю Петру Урусову "привилегию" на содержание спектаклей, балов и прочих увеселений на десять лет. Случилось это 28 марта (17 марта по старому стилю) 1776 года. Первое здание театра, названного Петровским, просуществовало недолго. Его дважды уничтожал пожар.

Современное же здание было построено в 1820–1824 годах архитектором Осипом Бове. Его торжественное открытие состоялось 18 января (6 января по старому стилю) 1825 года. Тогда давали пролог "Торжества муз" на музыку Александра Алябьева, Алексея Верстовского и Фридриха Шольца, а также балет "Сандрильона".

Сейчас главное место в репертуаре Большого театра занимают шедевры русского и зарубежного музыкального театра XIX–XX веков. Также он ведёт просветительскую деятельность, исполняя редкие для репертуара отечественных театров произведения. С 2013 года пост генерального директора занимал Владимир Урин. 1 декабря 2023 года Большой театр возглавил народный артист России Валерий Гергиев.

День рождения Винни Пуха

18 января отмечается День рождения Винни Пуха. Персонажи мультфильма "Винни Пух" у входа в здание киностудии "Союзмультфильм". Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

14 октября в России и других странах можно отметить добрый праздник — День рождения Винни Пуха. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

посвящён всемирно известному персонажу;

приурочен ко дню рождения автора книги о приключениях медвежонка;

отмечается в разных уголках мира в виде разного рода акций для детей.

Винни Пух — это плюшевый медвежонок из повестей и стихотворений английского писателя Алана Милна. Когда он создавал эти произведения, наверняка даже не мог предположить, насколько востребованным станет его творчество.

День рождения Винни Пуха отмечается трижды в год. 21 августа это делают, поскольку в эту дату в 1921 году Кристоферу Робину, сыну писателя, исполнился год и ему подарили плюшевого медведя, получившего затем имя Пух и ставшего прообразом персонажа. 14 октября этот праздник отмечают, поскольку в этот день в 1926 году вышла в свет первая книга о Винни Пухе (хотя отдельные её фрагменты печатались раньше). А 18 января — потому что в этот день родился сам Алан Милн.

Этот милый медвежонок и сейчас — спустя сто лет — остаётся одним из самых известных в мире героев детской литературы. Его образ в нашей стране значительно отличается от общемирового. Особенного Винни Пуха дети СССР, а затем и России получили благодаря пересказу Бориса Заходера и анимации "Союзмультфильма" с незабываемым озвучиванием медвежонка голосом Евгения Леонова.

О каком-то масштабном праздновании Дня рождения Винни Пуха говорить не приходится, но от этого праздник не перестаёт быть добрым. Например, в библиотеках проводят конкурсы рисунков, рассказов, посвящённых смешному плюшевому медвежонку, голова которого набита опилками.

Приметы 18 января

Метель — к снегу на Масленицу.

Обильный снегопад — к хорошему урожаю гречихи.

Небо заволокло тучами — к долгим морозам.

Ясное небо — к богатому урожаю злаковых и бобовых.

Полнолуние на Крещенский сочельник — к половодью весной.

Сильный ветер с юга — к дождливому лету.

Именинники 18 января

18 января именины может отмечать российский певец Сергей Лазарев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 18 января, именины могут отмечать: Сергей

Аполлинария

Татьяна

Иосиф

Фома

Матвей

Роман

Лукьян

Евгения.

Авторы Вадим Андреев