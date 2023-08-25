В Великобритании найден оригинальный рисунок Винни Пуха и Пятачка
The Times: Редкий эскиз к "Винни Пуху" найден в подвале букиниста в Британии
Оригинальный рисунок Винни Пуха и Пятачка. Обложка © Dominic Winter Auctioneers
В Великобритании найден оригинальный эскиз книжного иллюстратора Эрнеста Шепарда к знаменитому "Винни Пуху" Алана Милна. Об этом рассказала газета The Times.
Винни и Пятачок идут в закат, размышляя о том, что интересного их ожидает завтра. Этот рисунок часто воспроизводился, а вот оригиналы являются редкостью. Эскиз, который был завёрнут в полотенце и лежал в ящике письменного стола, стоявшего в подвале, обнаружила вдова букиниста Кристофера Фойла, умершего в 2022 году.
В материале отмечается, что это не эскиз 1920-х годов, нарисованный для книжного издания, а более поздняя авторская иллюстрация. Предположительно, Шепард сделал её в 1958 году во время литературных обедов, устраиваемых Фойлом для того, чтобы читатели могли лично познакомиться с любимыми авторами.
Единственный рисунок с этой сценой был продан в прошлом году за 170 тысяч фунтов стерлингов. По предварительной оценке, нынешнюю находку выставят на аукцион за 20–30 тысяч фунтов.
Ранее Лайф писал, что одну из редчайших книг о Гарри Поттере выставили на аукцион в Британии. Стартовая цена за лот составит 12 тысяч фунтов стерлингов. Мероприятие состоится 5 сентября.