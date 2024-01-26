Путин дал старт строительству атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе

Президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола проекта 22220, который будет носить название "Ленинград". Пятое серийное судно построят на верфи петербургского Балтийского завода.

В церемонии также приняли участие глава "Росатома" Алексей Лихачёв, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Северной столицы Александр Беглов. По команде российского лидера они взяли в руки отвёртки и докрутили болты, фиксирующие закладную доску на первой секции будущего корабля. По словам Путина, в 2025 году будет заложен ещё один ледокол такого же класса.

"В 2025 году заложим ещё один корабль — ледокол такого же класса. И назовём его "Сталинград", — сказал президент.