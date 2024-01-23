Большая часть оставшихся в Севастополе украинских боевых кораблей утилизирована
РИА "Новости": Две трети кораблей ВМС Украины в Севастополе порезаны на металл
Корабль "Константин Ольшанский". Обложка © wikipedia / navy.mil
Большая часть оставшихся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году кораблей ВМС Украины уже утилизирована. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники, их порезали на металл.
"Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идёт полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб", — рассказал источник.
По данным собеседника агентства, утилизация проходит на специальном предприятии в Инкермане.
Ранее стало известно, что оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году корабли Военно-морских сил Украины не будут переданы в состав Черноморского флота РФ. Речь идёт о 20 кораблях, в число которых входит большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", "Луцк" и другие. Все они будут утилизированы.