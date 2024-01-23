Большая часть оставшихся в Севастополе украинских боевых кораблей утилизирована

Большая часть оставшихся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году кораблей ВМС Украины уже утилизирована. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники, их порезали на металл.

"Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идёт полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб", — рассказал источник.

По данным собеседника агентства, утилизация проходит на специальном предприятии в Инкермане.