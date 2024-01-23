Регион

Уведомления отключены

23 января, 02:35

Большая часть оставшихся в Севастополе украинских боевых кораблей утилизирована

РИА "Новости": Две трети кораблей ВМС Украины в Севастополе порезаны на металл

Корабль "Константин Ольшанский". Обложка © wikipedia / navy.mil

Корабль "Константин Ольшанский". Обложка © wikipedia / navy.mil

Большая часть оставшихся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году кораблей ВМС Украины уже утилизирована. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источники, их порезали на металл.

"Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идёт полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб", — рассказал источник.

По данным собеседника агентства, утилизация проходит на специальном предприятии в Инкермане.

Российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины
Российские войска уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины

Ранее стало известно, что оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году корабли Военно-морских сил Украины не будут переданы в состав Черноморского флота РФ. Речь идёт о 20 кораблях, в число которых входит большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", "Луцк" и другие. Все они будут утилизированы.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Военная техника
  • Наука и Технологии
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров