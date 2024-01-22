Стала известна судьба оставшихся в Севастополе украинских боевых кораблей

Оставшиеся в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году корабли Военно-морских сил Украины не будут переданы в состав Черноморского флота РФ. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в силовых структурах Крымского полуострова, находящиеся там украинские боевые корабли будут утилизированы.

"Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей", — сказал собеседник агентства.

Речь идёт о 20 кораблях, в число которых входит большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь", "Луцк" и другие. До прошлого года, по данным информагентства, они находились под охраной. Стоит отметить, что до событий 2014 года украинские военно-морские силы насчитывали порядка 40 боевых кораблей и судов обеспечения, большая часть которых из-за нехватки средств на ремонт была порезана на металлолом.