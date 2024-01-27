"Опасный путь": Володин заявил, что для руководства стран НАТО фашистская идеология становится нормой
Володин: Фашистская идеология в странах НАТО — путь к новой мировой войне
Для руководства стран НАТО фашистская идеология стала нормой, что грозит новой мировой войной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов, которая отмечается сегодня, 27 января.
"[Президент США Джо] Байден, [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, [премьер Великобритании Риши] Сунак, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим [Владимира] Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне", — написал он в телеграм-канале.
По словам Володина, важно помнить о мужестве и героизме солдат и офицеров Красной армии, так как сегодня нацизм снова поднимает голову. Также нельзя допустить начала новой мировой войны, указал он.
"Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм. Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее", — добавил спикер Госдумы.
Напомним, 27 января в России отмечается 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады: 8 сентября 1941 года гитлеровские войска осадили город для дальнейшего захвата. Почти 900 дней он был связан с остальной страной лишь по Ладожскому озеру и воздуху. По разным данным, в результате действий нацистов погибло от 640 тысяч до миллиона человек. В результате стратегической наступательной операции 27 января 1944 года Красная армия сняла блокаду. Память о тех событиях жива и сегодня. Например, последний заложенный атомный ледокол проекта 22220 по просьбе ветеранов решили назвать "Ленинград", что поддержал президент РФ Владимир Путин. Вчера, 26 января, глава государства дал старт строительству судна, отметив, что подвиг блокадников всегда будет для россиян великим нравственным примером.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин