Для руководства стран НАТО фашистская идеология стала нормой, что грозит новой мировой войной. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов, которая отмечается сегодня, 27 января.

"[Президент США Джо] Байден, [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, [премьер Великобритании Риши] Сунак, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведёт режим [Владимира] Зеленского. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне", — написал он в телеграм-канале.

По словам Володина, важно помнить о мужестве и героизме солдат и офицеров Красной армии, так как сегодня нацизм снова поднимает голову. Также нельзя допустить начала новой мировой войны, указал он.

"Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм. Они дали нам возможность сегодня жить и строить планы на будущее", — добавил спикер Госдумы.