День освобождения Ленинграда от блокады, День жизнелюба, Нинин день: Праздники и приметы 27 января Сегодня, 27 января 2024 года, в России, наряду с неформальными позитивными праздниками, отмечаются два дня памяти и оба они касаются событий времён Великой Отечественной войны. А по народному календарю в эту дату отмечается праздник, посвящённый домашним животным. 26 января, 21:01 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото © Wikipedia / Lvova

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января в России — важная дата: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Несколько фактов о нём. Это один из официальных Дней воинской славы России.

Установлен федеральным законом в 1995 году.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 27 января.

По всей стране проходят памятные мероприятия.

Блокада города Ленинграда (сейчас это Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны поддерживалась немецкими войсками. Она началась 8 сентября 1941 года, целью её было сломить сопротивление жителей и защитников города, чтобы занять его. Значение Ленинграда для вермахта было не только стратегическим, но и политическим, учитывая его историческое значение для СССР.

Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и воздуху. Всё это время противник обстреливал и бомбил город, предпринимал попытки захватить его. Жертвами всех этих преступных действий стали, по разным данным, от 640 тысяч до миллиона человек. 27 января 1944 года блокада была снята. Это удалось благодаря стратегической наступательной операции войск Ленинградского и Волховского фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом и Ладожской военной флотилией.

27 января 1944 года в Ленинграде в честь этой победы был дан артиллерийский салют и запущены фейерверки. Вечером по местному радио зачитали текст о снятии блокады. Жители города вышли праздновать на улицы. Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества его населения и защитников.

В наше время в этот день проходят памятные мероприятия, посвящённые данному событию. Конечно же, главные проводятся в Санкт-Петербурге.

Международный день памяти жертв холокоста

27 января отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Фото © Shutterstock

На 27 января приходится ещё одна памятная дата, и её не назвать праздником. Сегодня отмечается Международный день памяти жертв холокоста. Рассказываем о нём. Это один из официальных памятных дней ООН.

Учреждён Генассамблеей ООН в ноябре 2005 года.

Среди инициаторов была и Россия.

Отмечается ежегодно 27 января, по календарю не смещается.

Памятные мероприятия проходят по всему миру.

Слово "холокост" образовано из древнегреческого holocaustosis, которое означает "уничтожение огнём", "всесожжение". Таким термином описывают политику нацистской Германии и её пособников по преследованию и уничтожению евреев. В 1933–1945 годах в ходе холокоста было убито около шести миллионов представителей этого народа, и основанием стала расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы.

Дату 27 января для памятного дня выбрали неслучайно. Именно в это число первого месяца 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. По разным данным, там погибли от полутора до четырёх миллионов человек.

В Резолюции от 1 ноября 2005 года, которой был учреждён сегодняшний памятный день, Генассамблея ООН призвала все государства проводить просветительские программы, чтобы уроки холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений.

День жизнелюба

27 января отмечается День жизнелюба. Фото © Shutterstock

27 января в России можно отметить праздник, посвящённый настроенным на позитив людям, — День жизнелюба. Известно о нём немного. Это российский неформальный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 27 января.

В этот день принято делиться со всеми положительными эмоциями.

Кто предложил отмечать в России праздник под названием День жизнелюба, уже неизвестно. Впервые упоминаться в Интернете он стал примерно в 2010 году. Также неясно, почему выбор пал именно на 27 января. Как бы то ни было, День жизнелюба — это такой праздник, который точно не помешает. Он посвящён людям, старающимся идти по жизни с улыбкой, ведь она у каждого из нас одна и нужно постараться насладиться ею.

Тем более что уже даже научно доказано: оптимизм позволяет людям жить дольше минимум на 10%. Оказалось, что и у женщин, и у мужчин в полтора раза больше шансов достичь 85-летия, если они не унывают. Причём учёные подчёркивают, что так обстоят дела у оптимистов отнюдь не потому, что у них меньше проблем, — трудностей у них столько же, просто они лучше с ними справляются. По мнению исследователей, это помогает обойтись без курения, алкоголя и вообще положительно влияет на здоровье. Они также напомнили, что пессимизм — разрешимая проблема, под руководством хорошего психолога можно улучшить отношение к жизни.

День солнечного кофе

27 января в Исландии отмечается День солнечного кофе. Фото © Shutterstock

27 января отмечается ещё один необычный праздник, который в России малоизвестен, а вот в Исландии хорошо знаком. Речь о Дне солнечного кофе. Это исландский народный праздник.

Каждый год отмечается 27 января, по календарю не смещается.

В нём смешались традиции встречи Солнца и посещения уютных местных кафе.

День солнечного кофе, как может показаться сначала, не совсем о кофе. Это дата, когда во многих долинах Исландии празднуют появление первых лучиков солнца из-за гор, что воспринимается как первые нотки весны.

Дело в том, что в этой островной стране, известной своими вулканами и гейзерами, а также находящейся у полярного круга, некоторые районы зимой погружаются в кромешную мглу по причине гористого рельефа. Там появилась традиция встречать первые солнечные лучи, заглядывающие через пики и хребты, в каком-то установленном месте. Люди пекут пироги, готовят вкусный кофе и ждут первого визита светила.

Из-за таких посиделок праздник и стали называть Днём солнечного кофе. Кстати, в России его тоже вполне можно отмечать у полярного круга и за ним. Например, на Кольском полуострове, так популярном у туристов. Правда, там зимой наступает настоящая полярная ночь и даты встречи солнца будут другими.

Приметы 27 января

День памяти святой равноапостольной Нины

Русская православная церковь 27 января чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Она родилась примерно в 280 году в Каппадокии. С 12 лет воспитывалась в Иерусалиме, с усердием читая Священное Писание. Она заинтересовалась судьбой нетленного Хитона Господня и узнала, что он, по преданию, был перенесён в Иверию (так раньше называли Грузию). Узнав, что проживавший там народ ещё не принял христианство, Нина отправилась туда. В тех землях проповедями и совершением чудес исцеления святая обращала людей к Господу.

Нинин день

На Руси в эту дату отмечали Нинин день. Этот народный праздник было принято посвящать домашним животным и скоту. Крестьяне тщательно вычищали хлев, застилали стойла свежей соломой, угощали скотину сеном, благодарили. Также считалось, что на Нину следует тщательно прибраться в доме. Святая Нина в целом считалась покровительницей людей деятельных, поэтому в её день было запрещено лениться, залёживаться в постели. А вот тех, кто встанет пораньше и проведёт день в делах, если верить приметам, ждёт удача.

Погодные приметы 27 января

Иней на деревьях — к скорому потеплению.

Белые облака по небу быстро плывут — к морозам.

Много звёзд вечером — к теплу и снегу, мало — к ненастью и вьюге.

Петухи рано запели морозным утром — скоро холода отступят.

Именинники 27 января

27 января может отмечать именины российский актёр Илья Любимов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 27 января, именины могут отмечать: Андрей

Сергей

Адам

Вениамин

Савва

Давид

Иван

Илья

Иосиф

Макар.

Авторы Вадим Андреев