На улицах Петербурга установили "Двери в прошлое"

На улицах Санкт-Петербурга появились "Двери в прошлое" — инсталляции со снимками времён блокады Ленинграда. Один из таких арт-объектов открыли у Гостиного Двора на Невском проспекте.

В Петербурге "Двери в прошлое" показывают освобождение Ленинграда от блокады. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Все желающие могут не только рассмотреть архивные фотографии, но и прослушать фрагменты передач ленинградского радио. А при наведении камеры на размещённый рядом qr-код можно попасть на страницу "Блокада Ленинграда" мобильного сервиса "Я здесь живу", где собрана хроника жизни ленинградцев.

"Использованы были фотографии архивные, фотографии тех мест, где сегодня мы установили семь инсталляций — это двери в прошлое. И вы можете увидеть, как выглядело это место, непосредственно с точки, с которой снимал фотограф", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова вице-губернатора города Станислава Казарина.

Всего в Северной столице установлено семь "Дверей в прошлое". Они расположены в центральной части Петербурга, в частности на Дворцовой площади.