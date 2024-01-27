На улицах Петербурга установили "Двери в прошлое"
В Петербурге установили семь инсталляций с фото времён блокады Ленинграда
На улицах Санкт-Петербурга появились "Двери в прошлое" — инсталляции со снимками времён блокады Ленинграда. Один из таких арт-объектов открыли у Гостиного Двора на Невском проспекте.
В Петербурге "Двери в прошлое" показывают освобождение Ленинграда от блокады. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Все желающие могут не только рассмотреть архивные фотографии, но и прослушать фрагменты передач ленинградского радио. А при наведении камеры на размещённый рядом qr-код можно попасть на страницу "Блокада Ленинграда" мобильного сервиса "Я здесь живу", где собрана хроника жизни ленинградцев.
"Использованы были фотографии архивные, фотографии тех мест, где сегодня мы установили семь инсталляций — это двери в прошлое. И вы можете увидеть, как выглядело это место, непосредственно с точки, с которой снимал фотограф", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова вице-губернатора города Станислава Казарина.
Всего в Северной столице установлено семь "Дверей в прошлое". Они расположены в центральной части Петербурга, в частности на Дворцовой площади.
27 января в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года, когда гитлеровские войска, пытаясь сломить ленинградцев и захватить их дом, осадили отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней Северная столица была связана с миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху. Этот ужас закончился 27 января 1944 года, когда Красная армия, проведя успешную стратегическую наступательную операцию, освободила Ленинград. Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Глава государства возложил венок к монументу "Мать-Родина". Кроме того, российский лидер возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.