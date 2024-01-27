Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Этот плацдарм на левом берегу Невы стал символом мужества и стойкости советских солдат в битве за Ленинград.
Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. Видео © LIFE
Глава государства преклонил колено и возложил перевязанный траурной чёрной лентой букет красных роз к основанию памятника. На фоне горнист почётного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Президент некоторое время постоял молча, затем перекрестился и проследовал обратно к автомобилю.
Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта (с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 1943 года) в ходе битвы за Ленинград. Это одна из трагических и героических страниц в истории Ленинградской битвы. Защитники Пятачка каждый день отражали по 12–16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тысяч снарядов. Точное количество потерь до сих пор не установлено, но, по некоторым оценкам, оно превышает 100 тысяч человек.
На Невском пятачке воевал и отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин. Он получил тяжёлое ранение, но от смерти его спас боевой товарищ — сосед по дому. Под обстрелом мужчина переправил Путина-старшего на правый берег реки, где находился госпиталь.
В 1992 году на месте боёв открыли памятник "Рубежный камень", где высечены строки Роберта Рождественского: "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у тёмной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы".
Напомним, сегодня, 27 января, в России отмечается важная дата — 80-я годовщина полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Трагические события начались 8 сентября 1941 года, когда гитлеровские войска осадили крупный город. Почти 900 дней он был связан с остальной страной лишь по Ладожскому озеру и воздуху. По разным данным, в результате блокады погибло от 640 тысяч до миллиона человек. Страдания ленинградцев кончились 27 января 1944 года, когда в результате стратегической наступательной операции Красная армия прорвалась в город. Память о тех страшных событиях жива и сегодня. К примеру, заложенный на Балтийской верфи атомный ледокол проекта 22220 по просьбе ветеранов назвали "Ленинград", что поддержал президент РФ Владимир Путин. А накануне, 26 января, российский лидер дал старт строительству судна, отметив в ходе церемонии, что подвиг блокадников всегда будет для наших граждан великим нравственным примером и в борьбе за Родину, и в труде, и в бою.
ТАСС / POOL / Алексей Даничев