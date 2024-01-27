Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Этот плацдарм на левом берегу Невы стал символом мужества и стойкости советских солдат в битве за Ленинград.

Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады. Видео © LIFE

Глава государства преклонил колено и возложил перевязанный траурной чёрной лентой букет красных роз к основанию памятника. На фоне горнист почётного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Президент некоторое время постоял молча, затем перекрестился и проследовал обратно к автомобилю.

Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы напротив Невской Дубровки, удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта (с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 1943 года) в ходе битвы за Ленинград. Это одна из трагических и героических страниц в истории Ленинградской битвы. Защитники Пятачка каждый день отражали по 12–16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тысяч снарядов. Точное количество потерь до сих пор не установлено, но, по некоторым оценкам, оно превышает 100 тысяч человек.

На Невском пятачке воевал и отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин. Он получил тяжёлое ранение, но от смерти его спас боевой товарищ — сосед по дому. Под обстрелом мужчина переправил Путина-старшего на правый берег реки, где находился госпиталь.

В 1992 году на месте боёв открыли памятник "Рубежный камень", где высечены строки Роберта Рождественского: "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у тёмной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы".