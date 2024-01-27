Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 января, в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Глава государства возложил венок к монументу "Мать-Родина".

Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда. Видео © LIFE

Российский лидер расправил ленты, после чего в знак скорби на мгновение склонил голову. В этот момент оркестр исполнял "Адажио" Валерия Халилова и песню "Ладога". Также на пути к монументу Путин возложил цветы к Братской могиле, где покоится его брат Виктор, который, будучи маленьким, погиб в осаждённом городе зимой 1942 года. Кроме того, глава государства возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.

Цветы, возложенные Путиным у Братской могилы, в которой покоится его брат Виктор. Фото © LIFE / Павел Баранов

Пискарёвское мемориальное кладбище — самое большое в мире кладбище жертв Великой Отечественной войны. В 186 братских могилах покоится более 500 тысяч ленинградцев, погибших от голода, бомбёжек и обстрелов. Во время блокады здесь ежедневно хоронили от трёх до десяти тысяч человек. Только за один день — 20 февраля 1942 года — на кладбище было погребено чуть более 10 тысяч человек.