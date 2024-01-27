Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин сегодня, 27 января, в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где почтил память жертв тех событий и защитников города. Глава государства возложил венок к монументу "Мать-Родина".
Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда. Видео © LIFE
Российский лидер расправил ленты, после чего в знак скорби на мгновение склонил голову. В этот момент оркестр исполнял "Адажио" Валерия Халилова и песню "Ладога". Также на пути к монументу Путин возложил цветы к Братской могиле, где покоится его брат Виктор, который, будучи маленьким, погиб в осаждённом городе зимой 1942 года. Кроме того, глава государства возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.
Цветы, возложенные Путиным у Братской могилы, в которой покоится его брат Виктор. Фото © LIFE / Павел Баранов
Пискарёвское мемориальное кладбище — самое большое в мире кладбище жертв Великой Отечественной войны. В 186 братских могилах покоится более 500 тысяч ленинградцев, погибших от голода, бомбёжек и обстрелов. Во время блокады здесь ежедневно хоронили от трёх до десяти тысяч человек. Только за один день — 20 февраля 1942 года — на кладбище было погребено чуть более 10 тысяч человек.
Напомним, сегодня, 27 января, в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года, когда гитлеровские войска, пытаясь сломить ленинградцев и захватить их дом, осадили отрезанный от остальной страны город. На протяжении почти 900 дней Северная столица была связана с миром лишь по Ладожскому озеру и воздуху. Этот ужас закончился 27 января 1944 года, когда Красная Армия, проведя успешную стратегическую наступательную операцию, освободила Ленинград. Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, несмотря на нечеловеческие условия, постоянные бомбёжки и потери, блокадники жили и работали ради Победы, веря в скорое освобождение. По её словам, задача нашего поколения — чтить ветеранов и передавать потомкам неискажённую правду о тех событиях.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев