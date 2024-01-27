Годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов — особая дата для нашей страны, которая напоминает об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и подвиге советского народа. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Почти 900 дней и ночей город постоянно подвергался бомбардировкам. От голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей. Но, несмотря на тяжелейшие испытания, Ленинград выстоял. Наши солдаты и офицеры, проявив отвагу и героизм, не позволили немецким захватчикам взять Северную столицу", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Однако главное, указал бывший президент РФ, заключается в том, что фашисты так и не смогли сломить дух ленинградцев. Сегодня, в 80-ю годовщину освобождения осаждённого города, мы скорбим о тех, кто погиб при его защите и ценой своей жизни прорвал блокаду.

По словам Медведева, наш долг — хранить память об этом подвиге, являющемся источником мужества и стойкости в борьбе с неофашизмом. Он указал, что сегодня при поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру.

"Сделаем всё, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли", — заключил политик.