Медведев заявил, что Россия сделает всё, чтобы её враги навсегда исчезли с лица земли
Медведев назвал освобождение Ленинграда источником мужества и стойкости
Годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов — особая дата для нашей страны, которая напоминает об одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны и подвиге советского народа. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Почти 900 дней и ночей город постоянно подвергался бомбардировкам. От голода и артобстрелов погибли сотни тысяч мирных жителей. Но, несмотря на тяжелейшие испытания, Ленинград выстоял. Наши солдаты и офицеры, проявив отвагу и героизм, не позволили немецким захватчикам взять Северную столицу", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Однако главное, указал бывший президент РФ, заключается в том, что фашисты так и не смогли сломить дух ленинградцев. Сегодня, в 80-ю годовщину освобождения осаждённого города, мы скорбим о тех, кто погиб при его защите и ценой своей жизни прорвал блокаду.
По словам Медведева, наш долг — хранить память об этом подвиге, являющемся источником мужества и стойкости в борьбе с неофашизмом. Он указал, что сегодня при поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру.
"Сделаем всё, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли", — заключил политик.
Напомним, сегодня, 27 января, в России отмечается 80-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Страшные 900 дней начались 8 сентября 1941 года, когда немецкие войска, пытаясь сломить ленинградцев и захватить их дом, осадили город. Всё это время Северная столица была связана с остальной страной лишь по Ладожскому озеру и воздуху, пока 27 января 1944 года в результате стратегической наступательной операции Красная Армия не освободила её. Память о тех событиях жива в России и сегодня. Например, последний заложенный атомный ледокол проекта 22220 назвали "Ленинград". Об этом попросили ветераны, что поддержал президент Владимир Путин. К слову, вчера, 26 января, глава государства дал старт строительству судна, отметив, что подвиг блокадников всегда будет для наших граждан великим нравственным примером.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина