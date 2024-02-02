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2 февраля, 13:44

Путин назвал третьего союзника России, кроме армии и флота

Путин: К союзникам России относятся не только армия и флот, но и Церковь

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал крылатую фразу императора Александра III: "У России есть только два союзника — её армия и флот", её вспомнил один из участников форума "Всё для Победы!" в Туле. По словам российского лидера, у страны есть и третий союзник.

"Александр III вроде упоминал ещё и про Церковь. <…> Армия, флот и Православная церковь. Так, по-моему [было в первоисточнике]. Но надо проверить", — заявил президент, отметив, что во времена СССР третьего союзника "предпочитали не замечать".

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Накануне Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации. Глава государства поблагодарил предстоятеля РПЦ за работу и подарил букет белых роз.

Как сообщал Лайф, 2 февраля Путин прибыл в Тулу на форум "Всё для Победы!". Кроме того, в планах главы государства посещение нового онкологического центра.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Ян Поланин
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