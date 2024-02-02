Путин назвал третьего союзника России, кроме армии и флота

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал крылатую фразу императора Александра III: "У России есть только два союзника — её армия и флот", её вспомнил один из участников форума "Всё для Победы!" в Туле. По словам российского лидера, у страны есть и третий союзник.

"Александр III вроде упоминал ещё и про Церковь. <…> Армия, флот и Православная церковь. Так, по-моему [было в первоисточнике]. Но надо проверить", — заявил президент, отметив, что во времена СССР третьего союзника "предпочитали не замечать".

Накануне Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации. Глава государства поблагодарил предстоятеля РПЦ за работу и подарил букет белых роз.