"Панцири" нарасхват, как горячие пирожки": Путин сообщил, что РФ продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов
Путин: В 2023 году Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов
В 2023 году Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов, в особенности популярен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с участниками форума "Всё для Победы!" в Туле.
"Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование — на миллиарды долларов", — сказал глава государства.
По словам Путина, комплексы "Панцирь", которые активно применяются нашими бойцами в зоне спецоперации (СВО), пользуются очень большой популярностью на международных рынках. Говоря о спросе на данное отечественное вооружение, президент подчеркнул, что оно "нарасхват, прямо как горячие пирожки, только отдавай". Однако, по его словам, несмотря на востребованность, данные комплексы нужны и России, чтобы прикрывать границу и гражданские объекты.
Также Путин ранее рассказал, что за последние полтора года в оборонной промышленности создано 520 тысяч рабочих мест. По словам главы государства, то, что делает сегодня страна, не ограничивается лишь одной работой ОПК. В частности, он отметил героизм врачей, помогающих российским военнослужащим.
Kremlin.ru