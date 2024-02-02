"Панцири" нарасхват, как горячие пирожки": Путин сообщил, что РФ продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов

В 2023 году Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов, в особенности популярен зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь". Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с участниками форума "Всё для Победы!" в Туле.

"Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование — на миллиарды долларов", — сказал глава государства.