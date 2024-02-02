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2 февраля, 13:02

Путин отметил героизм врачей, помогающих российским военнослужащим

Поддержка фронта всеми гражданами России важна, однако героизм врачей необходимо выделить отдельно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле. По словам главы государства, то, что делает страна, не ограничивается одной работой оборонно-промышленного комплекса.

"Чрезвычайно важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту... Врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают всё, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства и новейшие методики лечения. Это важнейшая составляющая всего успеха", — сказал российский лидер.

В Туле стартовал масштабный форум Народного фронта "Всё для победы!"
В Туле стартовал масштабный форум Народного фронта "Всё для победы!"

Напомним, сегодня, 2 февраля, Владимир Путин прибыл в Тулу, где выступит на форуме "Всё для победы!" и пообщается с активом Общероссийского народного фронта. На встрече присутствуют волонтёры, медики, оказывающие помощь бойцам на фронте, инженеры, изобретатели и военкоры.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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