Путин отметил героизм врачей, помогающих российским военнослужащим

Поддержка фронта всеми гражданами России важна, однако героизм врачей необходимо выделить отдельно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле. По словам главы государства, то, что делает страна, не ограничивается одной работой оборонно-промышленного комплекса.

"Чрезвычайно важна работа всех наших граждан, которые так или иначе помогают фронту... Врачи и на передовой, врачи в военных госпиталях, врачи в гражданских медицинских учреждениях делают всё, чтобы поддержать наших ребят, оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства и новейшие методики лечения. Это важнейшая составляющая всего успеха", — сказал российский лидер.