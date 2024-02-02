Путин: Более 520 тысяч новых рабочих мест создано в ОПК России за полтора года
За последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России появилось свыше 520 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.
Путин проводит встречу с участниками форума "Всё для победы!". Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест — более полумиллиона рабочих мест", — отметил глава государства.
В пятницу, 2 февраля, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу. Там президенту предстоит выступить на форуме "Всё для победы!", также у него запланировано общение с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) и поездка в новый онкологический центр.
А ранее Минобороны сообщало, что выпуск боеприпасов для ВС РФ с начала СВО вырос в 17,5 раза. Кроме того, с февраля 2022 года в нашей стране увеличили выпуск танков в 5,6 раза, боевых машин пехоты — в 3,6 раза, бронетранспортёров — в 3,5 раза. Вместе с тем в ведомстве отметили, что Сухопутные войска России получили более полутора тысяч новых и модернизированных танков, а также более двух с половиной тысяч бронетранспортёров и боевых машин пехоты.
ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына