Путин: Более 520 тысяч новых рабочих мест создано в ОПК России за полтора года

За последние полтора года в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России появилось свыше 520 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с участниками форума "Всё для победы!" в Туле.

Путин проводит встречу с участниками форума "Всё для победы!". Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест — более полумиллиона рабочих мест", — отметил глава государства.

В пятницу, 2 февраля, Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тулу. Там президенту предстоит выступить на форуме "Всё для победы!", также у него запланировано общение с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) и поездка в новый онкологический центр.