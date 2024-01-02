В России с начала СВО выпуск боеприпасов увеличили более чем в 17 раз

Выпуск боеприпасов для Вооружённых сил России (ВС РФ) с начала специальной военной операции на Украине (СВО) увеличили в 17,5 раза. Об этом сообщается в сборнике Минобороны РФ, который выпустили по итогам 2023 года.

"С февраля 2022 года увеличен выпуск артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза", — указано в публикации.

Также в сборнике говорится, что в России с начала СВО увеличили выпуск танков в 5,6 раза, боевых машин пехоты — в 3,6 раза, бронетранспортёров — в 3,5 раза. А число выпускаемых беспилотников выросло в 16,5 раза.