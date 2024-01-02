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Опубликовано 2 января 2024, 12:29
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В России с начала СВО выпуск боеприпасов увеличили более чем в 17 раз

Минобороны: Выпуск боеприпасов для ВС РФ с начала СВО вырос в 17,5 раза

Выпуск боеприпасов для Вооружённых сил России (ВС РФ) с начала специальной военной операции на Украине (СВО) увеличили в 17,5 раза. Об этом сообщается в сборнике Минобороны РФ, который выпустили по итогам 2023 года.

"С февраля 2022 года увеличен выпуск артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза", — указано в публикации.

Также в сборнике говорится, что в России с начала СВО увеличили выпуск танков в 5,6 раза, боевых машин пехоты — в 3,6 раза, бронетранспортёров — в 3,5 раза. А число выпускаемых беспилотников выросло в 16,5 раза.

МО: ВС РФ сформировали две армии, авиакорпус, 50 соединений и частей в 2023 году
МО: ВС РФ сформировали две армии, авиакорпус, 50 соединений и частей в 2023 году

А ранее Лайф писал, что в 2023 году российские воздушно-десантные войска получили свыше 2,5 тысячи единиц боевой техники, в том числе новейшие танки Т-90М. Также армия пополнилась модернизированными боевыми машинами БМД-4М, бронетранспортёрами БТР-МДМ "Ракушка" и БТР-82А, доказавшими свою эффективность в ходе СВО.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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