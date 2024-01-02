МО: ВС РФ сформировали две армии, авиакорпус, 50 соединений и частей в 2023 году

В России сформировали две новые армии, авиакорпус и ещё 50 соединений и частей. Об этом говорится в сборнике Минобороны, который выпустили по итогам 2023 года.

"В 2023 году в Вооружённых силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей, в том числе 4 дивизии, 18 бригад и 28 полков", — указано в публикации.