Минобороны: Сухопутные войска получили более 1,5 тысячи танков в 2023 году

Сухопутные войска России получили более полутора тысяч новых и модернизированных танков, а также более двух с половиной тысяч бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщило Минобороны РФ в сборнике, который выпустило по итогам 2023 года.

"Поставлено более 1500 новых и модернизированных танков. Более 2500 БМП и бронетранспортёров", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что всего за прошлый год Воздушно-космические силы (ВКС) страны получили 237 самолётов и вертолётов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. В стороне не остался и Военно-морской флот (ВМФ). В 2023 году получено четыре подлодки и восемь надводных кораблей.