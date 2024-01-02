Минобороны: Сухопутные войска получили более 1,5 тысячи танков в 2023 году
Сухопутные войска России получили более полутора тысяч новых и модернизированных танков, а также более двух с половиной тысяч бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщило Минобороны РФ в сборнике, который выпустило по итогам 2023 года.
"Поставлено более 1500 новых и модернизированных танков. Более 2500 БМП и бронетранспортёров", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что всего за прошлый год Воздушно-космические силы (ВКС) страны получили 237 самолётов и вертолётов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. В стороне не остался и Военно-морской флот (ВМФ). В 2023 году получено четыре подлодки и восемь надводных кораблей.
А ранее Лайф писал, что в России с начала СВО выпуск боеприпасов увеличили в 17,5 раза. Кроме того, число выпускаемых беспилотников выросло в 16,5 раза, а танков — в 5,6 раза.
ТАСС / Александр Полегенько