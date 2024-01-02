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2 января, 12:52

Минобороны: Сухопутные войска получили более 1,5 тысячи танков в 2023 году

Сухопутные войска России получили более полутора тысяч новых и модернизированных танков, а также более двух с половиной тысяч бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщило Минобороны РФ в сборнике, который выпустило по итогам 2023 года.

"Поставлено более 1500 новых и модернизированных танков. Более 2500 БМП и бронетранспортёров", говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ сообщило, что ВДВ за год получили 2,5 тыс. единиц боевой техники
Минобороны РФ сообщило, что ВДВ за год получили 2,5 тыс. единиц боевой техники

Там добавили, что всего за прошлый год Воздушно-космические силы (ВКС) страны получили 237 самолётов и вертолётов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций. В стороне не остался и Военно-морской флот (ВМФ). В 2023 году получено четыре подлодки и восемь надводных кораблей.

А ранее Лайф писал, что в России с начала СВО выпуск боеприпасов увеличили в 17,5 раза. Кроме того, число выпускаемых беспилотников выросло в 16,5 раза, а танков — в 5,6 раза.

МО: ВС РФ сформировали две армии, авиакорпус, 50 соединений и частей в 2023 году
МО: ВС РФ сформировали две армии, авиакорпус, 50 соединений и частей в 2023 году
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ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
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