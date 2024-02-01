Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-летней годовщиной интронизации. Глава государства поблагодарил его за работу и подарил букет белых роз.
Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации. Видео © LIFE
"Ваше святейшество, я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днём интронизации. Я думаю, вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. Спасибо за ваш труд", — сказал российский лидер.
Патриарх добавил, что эти годы отмечены очень высоким уровнем отношений церкви и государства, что помогло достичь ранее невозможных вещей: открытия новых епархий, храмов, монастырей и, что самое главное, широкой работы с молодёжью и детьми. Глава РПЦ сердечно поблагодарил президента за поддержку, оказываемую россиянам и институту церкви.
Ранее патриарх Кирилл выступил против Дня святого Валентина в России. Он считает, что праздник пропагандирует свободные отношения, а также призвал с детства учить сограждан правильным взаимоотношениям.
LIFE