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1 февраля, 07:39

Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-летней годовщиной интронизации. Глава государства поблагодарил его за работу и подарил букет белых роз.

Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации. Видео © LIFE

"Ваше святейшество, я сердечно и искренне поздравляю вас с праздником, с днём интронизации. Я думаю, вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели. Спасибо за ваш труд", — сказал российский лидер.

Патриарх добавил, что эти годы отмечены очень высоким уровнем отношений церкви и государства, что помогло достичь ранее невозможных вещей: открытия новых епархий, храмов, монастырей и, что самое главное, широкой работы с молодёжью и детьми. Глава РПЦ сердечно поблагодарил президента за поддержку, оказываемую россиянам и институту церкви.

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Ранее патриарх Кирилл выступил против Дня святого Валентина в России. Он считает, что праздник пропагандирует свободные отношения, а также призвал с детства учить сограждан правильным взаимоотношениям.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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