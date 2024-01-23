Патриарх Кирилл назвал аборт убийством, которое не имеет никаких оправданий 23 января, 13:31 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Аборт нельзя ничем оправдать, так как по своей сути это убийство матерью своего ребёнка. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.

"Аборт — это вторжение в саму сердцевину личной жизни людей и великий грех перед Богом. В результате аборта мать убивает своего ребёнка, поэтому никаких оправданий быть не может, ни моральных, ни религиозных, ни политических", — сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх заверил, что церковь продолжит вести просветительскую деятельность о ценности человеческой жизни в утробе матери. Также глава РПЦ призвал государство продолжать оказывать социальную поддержку женщинам, готовящимся стать матерями.

Напомним, ранее Русская православная церковь (РПЦ) приравняла к убийству произвольный хирургический или медикаментозный аборт вне зависимости от срока, когда он был совершён. Документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" подписал Священный синод РПЦ.

Авторы Татьяна Миссуми