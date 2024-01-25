Патриарх Кирилл выступил против Дня святого Валентина в России Патриарх Кирилл: День святого Валентина пропагандирует свободные отношения 25 января, 09:01 Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался против празднования Дня святого Валентина в России, который традиционно отмечается 14 февраля. Об этом он сказал на открытии Рождественских образовательных чтений в Кремлёвском дворце.

"Слава богу, на законодательном уровне была запрещена пропаганда ЛГБТ в нашей стране. Однако важно идти дальше. Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, всё равно остаётся пропагандой отношений, ничего не имеющих с настоящей любовью", — пояснил первосвященник.

Он подчеркнул, что навязанный россиянам западный праздник святого Валентина чужд русской культуре и семейным ценностям, а также популяризирует свободные отношения. Патриарх подчеркнул, что с детства нужно учить сограждан правильным взаимоотношениям и пропагандировать значимость семьи и рождения детей.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборт нельзя ничем оправдать, так как по своей сути это убийство матерью своего ребёнка. Он добавил, что церковь продолжит вести просветительскую деятельность о ценности человеческой жизни в утробе матери.

Авторы Татьяна Миссуми