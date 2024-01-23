Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Путин и ас-Сиси дали старт строительству нового блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

"Да я умирал, ребят": Найден боец СВО, который перед лицом смерти зачитал пронзительные строки о России

Испанский военкор впал в панику из-за бескрайних кладбищ со свежими могилами на Украине

Минус 280 бойцов: Украинская армия больно получила по зубам на Донецком направлении

Погранслужба ФСБ разъяснила новые правила выезда детей до 14 лет за границу

Сбежавший с Украины продюсер Бардаш получил российское гражданство

ВСУ снова использовали дрон-камикадзе для атаки на приграничные сёла

Пушилин рассказал, на каком расстоянии ВСУ находятся от Донецка

В НАТО не увидели прямой или надвигающейся угрозы от России

Песков: Удары ВС РФ по Киеву и Харькову не являются ответом на теракт в Донецке

Патриарх Кирилл уверен, что жить в мире с Россией в интересах самих украинцев

23 января, 12:17
Патриарх Кирилл. Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Патриарх Кирилл. Обложка © LIFE / Андрей Тишин

В интересах самих украинцев жить в согласии с Россией, а не перечёркивать общую культуру, историю и религию. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Сегодня становится всё более очевидным, что в интересах народа Украины это жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веру. Это всегда было и будет залогом процветания и свободного развития братского для нас народа. С большой сердечной болью воспринимаем всё, что сегодня угрожает Украине", — отметил предстоятель РПЦ.

Он добавил, что Западу "удалось вбить клин между жителями России и Малороссии, братскими, единоверными народами". Однако эти циничные действия получат должную оценку на суде мировой истории, уверен глава РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал простить уехавших за границу и раскаявшихся россиян
Патриарх Кирилл призвал простить уехавших за границу и раскаявшихся россиян

Ранее патриарх Кирилл высказался о поддержке константинопольским патриархом Варфоломеем церковного раскола на Украине. Это не просто ошибка, а великий грех, отметил предстоятель Русской православной церкви.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!