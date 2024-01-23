Патриарх Кирилл уверен, что жить в мире с Россией в интересах самих украинцев 23 января, 12:17 Патриарх Кирилл. Обложка © LIFE / Андрей Тишин

В интересах самих украинцев жить в согласии с Россией, а не перечёркивать общую культуру, историю и религию. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Сегодня становится всё более очевидным, что в интересах народа Украины это жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веру. Это всегда было и будет залогом процветания и свободного развития братского для нас народа. С большой сердечной болью воспринимаем всё, что сегодня угрожает Украине", — отметил предстоятель РПЦ.

Он добавил, что Западу "удалось вбить клин между жителями России и Малороссии, братскими, единоверными народами". Однако эти циничные действия получат должную оценку на суде мировой истории, уверен глава РПЦ.

Ранее патриарх Кирилл высказался о поддержке константинопольским патриархом Варфоломеем церковного раскола на Украине. Это не просто ошибка, а великий грех, отметил предстоятель Русской православной церкви.

Авторы Татьяна Миссуми