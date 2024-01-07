"Великий грех": Патриарх Кирилл осудил Константинополь за признание раскола на Украине

Поддержка Константинопольским патриархом Варфоломеем церковного раскола на Украине — это не просто ошибка, а великий грех. Соответствующее заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), уже всем очевидно, что Константинопольский патриарх — это не свободный человек. Сам он не имеет поддержки и собственной паствы в Турции, где находится, из-за чего ему "действительно приходится непросто".

"Поэтому, по всей вероятности, этот неблагоприятный контекст и формирует ту позицию Константинопольского патриарха, с которой очень многим невозможно согласиться. И поддержка раскола на Украине — это не просто ошибка, это его великий грех", — сказал патриарх Кирилл в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также подчеркнул, что именно политические факторы и привели к тому, что в 2018 году на Украине была сформирована раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), а представители Константинопольского патриархата приняли непосредственное участие в её создании.