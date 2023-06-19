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19 июня, 15:51

"Это клиника!": На Украине освятили "икону" с Бандерой и Шухевичем

Глава ПЦУ Епифаний освятил "икону" с Бандерой и Шухевичем

<p>На Украине освятили "икону" с Бандерой и Шухевичем. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / 104-й бригады теробороны</p>

На Украине освятили "икону" с Бандерой и Шухевичем. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / 104-й бригады теробороны

Глава раскольнической ПЦУ митрополит Епифаний Думенко освятил "икону" с изображением Богородицы и украинских националистов — Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщает Союз православных журналистов.

Помимо украинских националистов, на картину поместили членов УПА* и современных особо отличившихся, с точки зрения Киева, украинских военных. Так называемая икона, которую назвали "С оружием в руках и Богом в сердце", создавалась специально для 104-й бригады территориальной обороны ВСУ. В соцсетях уже бурно отреагировали на ситуацию, назвав происходящее богохульством и вакханалией.

"Бандера и Шухевич на иконе — это уже клиника!" — написал один из пользователь.

На Украине освятили "икону" с Бандерой и Шухевичем. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / 104-й бригады теробороны

На Украине освятили "икону" с Бандерой и Шухевичем. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / 104-й бригады теробороны

Мэр Харькова выступил против появления там улицы Бандеры

Мэр Харькова выступил против появления там улицы Бандеры

Ранее Лайф писал о том, что на Украине предложили учредить орден Степана Бандеры и награждать им военных. Соответствующая петиция была размещена на сайте президента страны.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Наталья Исакова
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