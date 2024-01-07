Патриарх Кирилл призвал простить уехавших за границу и раскаявшихся россиян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отвергать россиян, которые покинули нашу страну, но вовремя поняли, что совершили ошибку.

"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть", — сказал он в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".

Другого подхода, по словам главы Русской церкви, быть просто не может. При этом патриарх добавил, что вопросы правоохранителей о степени вовлечённости этих людей в преступные действия его не касаются. По его мнению, среди этих людей есть вполне достойные, которые лишь один раз допустили ошибку, сбились с пути или просто пытались найти для себя в жизни, но "были посрамлены на этом пути".

"И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их", — указал патриарх Кирилл.