Патриарх Кирилл призвал простить уехавших за границу и раскаявшихся россиян
Патриарх Кирилл призвал не отталкивать тех, кто покинул РФ, но осознал ошибку
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не отвергать россиян, которые покинули нашу страну, но вовремя поняли, что совершили ошибку.
"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть", — сказал он в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".
Другого подхода, по словам главы Русской церкви, быть просто не может. При этом патриарх добавил, что вопросы правоохранителей о степени вовлечённости этих людей в преступные действия его не касаются. По его мнению, среди этих людей есть вполне достойные, которые лишь один раз допустили ошибку, сбились с пути или просто пытались найти для себя в жизни, но "были посрамлены на этом пути".
"И если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их", — указал патриарх Кирилл.
Кстати, в Рождество патриарх Кирилл также призвал всех верующих делиться светом Христа. Он напомнил, что рутина и заботы часто мешают человеку заметить божественный свет, который совсем не похож на направленный в глаза прожектор. Несмотря на это, он будет гореть даже тогда, когда погаснут "холодные" экраны смартфонов, планшетов и рекламных щитов.