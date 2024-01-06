Патриарх Кирилл объяснил, чему учит Рождество

Праздник Рождества Христова учит тому, что вера в Бога ведёт к победе, а господство зла не может быть вечным. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в московском храме Христа Спасителя в сочельник.

"Каждый церковный праздник напоминает нам, что Бог всесилен, что Бог победил дьявола, что в лице Господа было побеждено человеческое зло", — сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх отметил, что православная вера оптимистична и в ней нет никакого уныния и страха перед трудностями или господством зла. Он указал, что если с нами Бог, то и правда, и победа. Само Рождество, добавил глава РПЦ, наполнено важными смыслами.

"Если царствует зло, оно невечное. Оно не может господствовать, оно не может побеждать. Потому что Бог победил зло и от нас самих зависит, насколько зло может нас побеждать и господствовать в нашей жизни. Зависит это от того, как мы живём", — пояснил он.