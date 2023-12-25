Патриарх Кирилл поздравил предстоятелей иностранных церквей с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством руководителей иностранных церквей, которые отмечают священный праздник по григорианскому календарю — 25 декабря. Он назвал общехристианским долгом борьбу с раздорами и молитву о мире. Поздравления патриарха опубликованы на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"В эти светлые дни мы вновь приобщаемся к дивной и непостижимой тайне Боговоплощения, воздаём хвалу Создателю за явленную любовь к роду человеческому, которая открылась нам в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него (1 Ин. 4.9)", — говорится в публикации митрополита.

Он отметил, что сейчас российская история переживает непростой период, когда приходится противостоять разделениям и молить Спасителя о воцарении мира среди народов земли, совершая благие дела и прославляя имя Христа. Патриарх пожелал своим иностранным коллегам сил и Божией помощи в дальнейшем высоком служении. Среди адресатов поздравления папа римский Франциск, глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III, маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос – кардинал ар-Раи, католикос Востока митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III.