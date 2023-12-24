МИД Германии поздравил всех с католическим рождеством, но украинцам это не понравится

МИД Германии опубликовало поздравление с католическим Рождеством. Оно написано на восьми языках, в числе которых есть и русский. А вот украинского нет. Поздравительная открытка опубликована на официальном сайте ведомства.

"С наилучшими пожеланиями", — говорит читателю подпись на русском языке. Помимо русского для поздравления использовались немецкий, английский, французский, китайский, арабский, итальянский и турецкий языки.

"Нам бы хотелось, чтобы к концу года ситуация в мире улучшилась. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха", — отметили в немецком дипломатическом ведомстве.