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24 декабря, 17:17

МИД Германии поздравил всех с католическим рождеством, но украинцам это не понравится

МИД Германии опубликовал поздравление с католическим Рождеством на русском языке

Поздравление с католическим Рождеством от германского МИД. Обложка © МИД ФРГ

Поздравление с католическим Рождеством от германского МИД. Обложка © МИД ФРГ

МИД Германии опубликовало поздравление с католическим Рождеством. Оно написано на восьми языках, в числе которых есть и русский. А вот украинского нет. Поздравительная открытка опубликована на официальном сайте ведомства.

"С наилучшими пожеланиями", — говорит читателю подпись на русском языке. Помимо русского для поздравления использовались немецкий, английский, французский, китайский, арабский, итальянский и турецкий языки.

"Нам бы хотелось, чтобы к концу года ситуация в мире улучшилась. Тем не менее мы желаем вам и вашим семьям счастливого и спокойного отдыха", отметили в немецком дипломатическом ведомстве.

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Ранее сегодня стало известно о том, что вооружённый конфликт Палестины и Израиля не позволит провести празднование католического Рождества в ночь с 24 на 25 декабря в городе Вифлееме на Западном берегу реки Иордан, где, как говорит Священное Писание, родился Иисус Христос. В планах городских властей было проведение торжественного зажжения рождественской ёлки в Вифлееме дважды — настолько ожидаемой эта церемония выглядела в этом году.

Юрий Лысенко
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